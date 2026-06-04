Mercado imobiliário busca respostas para desafios urbanos em encontro no Recife

O Imobi Talks II aconteceu nesta quinta-feira (4), no Moinho Recife Business & Life, no bairro do Recife (Foto: Divulgação)

Em sua segunda edição, o Imobi Talks desembarcou no Recife, nesta quinta-feira (4), no Moinho Recife Business & Life, no bairro do Recife. Com uma programação voltada para o debate sobre desafios, tendências e oportunidades no mercado imobiliário, o evento, promovido pelo Instituto Imobi por Elas, reuniu especialistas de diversas regiões do Brasil e trouxe questões práticas que envolvem a rotina do mercado para o diálogo.

A programação do encontro trouxe temas como incorporação imobiliária, desenvolvimento urbano, governança, contratos e valorização de ativos. Segundo a advogada e cofundadora do Imobi por Elas, Walkyria Bezerra, o evento também é um espaço para ecoar a voz das mulheres que fazem parte do instituto. Além disso, o encontro ofereceu o espaço para a troca de conexões e conhecimento entre participantes como corretores, especialistas e recém-formados ligados ao mercado imobiliário.

“O evento é uma oportunidade da gente conectar grandes potências, já que às vezes a gente fica muito nos bastidores. Muitas mulheres que são tomadoras de decisões, que estão chefiando grandes projetos, não têm essa visibilidade. Seja porque não é dada a elas a oportunidade de falar, ou porque nos acostumamos a estar apenas nesses lugares. Então queremos dar visibilidade a essas mulheres, trazê-las para o debate, para que a gente possa ampliar e dar representatividade”, destaca a advogada.

De acordo com Walkyria, um dos destaques da programação foi a discussão de estudo de caso fictício, construído a partir de situações comuns ao mercado imobiliário. O exercício reuniu profissionais de diferentes segmentos, como advogados, registradores de imóveis, tabeliães, arquitetos e urbanistas, que apresentaram soluções e interpretações distintas para o mesmo problema.

A programação do evento incluiu ainda painéis técnicos, apresentações de cases e debates sobre temas estratégicos para o setor, como leilões judiciais, ativos estressados, desenvolvimento de empreendimentos e revitalização de áreas históricas. O encontro contou também com discussões sobre inovação, segurança jurídica e os impactos das transformações urbanas no mercado imobiliário nacional.

Entre os principais palestrantes do evento, participaram o mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Portugal) e coordenador da Pós-Graduação em Direito Imobiliário do Instituto Luiz Mário Moutinho (Recife), Alexandre Gomide, e a chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça.