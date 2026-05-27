Imobi Talks reúne especialistas no Recife para discutir tendências do mercado imobiliário

Proposta do Imobi Talks é ampliar a discussão sobre os impactos das mudanças urbanas no setor imobiliário

Encontro contará com palestrantes de diferentes regiões do país ligados às áreas jurídica, urbanística e imobiliária (Foto: Divulgação)

A capital pernambucana receberá, no próximo dia 4 de junho, a segunda edição do Imobi Talks, evento que vai reunir profissionais do setor imobiliário, juristas e especialistas em desenvolvimento urbano para debater os rumos do mercado diante das transformações nas cidades brasileiras. O encontro acontece no Moinho Recife Business & Life, área central do Recife, com programação voltada a temas como incorporação imobiliária, segurança jurídica, valorização de ativos e revitalização urbana.

A proposta do evento é ampliar a discussão sobre os impactos das mudanças urbanas no setor imobiliário, em um momento em que o mercado acompanha debates sobre ocupação dos centros urbanos, novos modelos de empreendimentos e recuperação de áreas históricas. Entre os temas previstos nos painéis estão leilões judiciais, ativos estressados, governança e estratégias para desenvolvimento de empreendimentos em grandes cidades.

O encontro contará com palestrantes de diferentes regiões do país ligados às áreas jurídica, urbanística e imobiliária. Entre os nomes confirmados estão o coordenador da pós-graduação em Direito Imobiliário do Instituto Luiz Mário Moutinho, Alexandre Gomide, a chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça, e a professora e pesquisadora Luciana Brasileiro, doutora em direito privado pela Universidade de Pernambuco (UPE).

Além do conteúdo técnico, a organização aposta em um formato mais voltado à integração entre profissionais do mercado. Segundo a advogada Walkyria Bezerra, cofundadora do Imobi por Elas, a ideia é promover discussões que aproximem experiências práticas e análises sobre os desafios enfrentados atualmente pelo setor.

“A proposta é ampliar conexões, compartilhar conhecimento e promover reflexões sobre as mudanças que impactam diretamente o mercado imobiliário brasileiro. Queremos proporcionar um ambiente qualificado para networking, troca de experiências e fortalecimento do setor”, destaca.

As inscrições estão abertas pela plataforma Sympla e pelas redes sociais do Imobi por Elas. A programação completa do evento também está disponível nos canais da organização.