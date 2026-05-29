Acaba nesta sexta-feira (29) prazo para declaração de Imposto de Renda para pessoa física

O contribuinte tem até às 23h, 59 minutos e 59 segundos para declarar o imposto de renda

Prazo para a declaração do Imposto de Renda se encerra no dia 29 de maio (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Acaba hoje (29), às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos o prazo para declaração do Imposto de Renda Imposto Pessoa Física 2026 (ano-base 2025). De acordo com dados divulgados no site da Receita Federal, cerca de 130 mil pernambucanos ainda não enviaram sua declaração.

Já os números nacionais mostram que 11,5% dos contribuintes, cerca de 5,1 milhões de pessoas não acertaram as contas com o leão.

A contadora Rafaela Pontes afirmou que, do total de declarações feitas pelo escritório de contabilidade do qual é sócia, cerca de 30% foram entregues na última semana. “Só hoje fomos procurados por mais contribuintes. Alguns porque deixam para a última hora mesmo, outros porque tiveram dificuldades para separar a documentação”, explica.

A maioria dos documentos, de Pernambuco, foi preenchida a partir do programa de computador (75,8%), enquanto 17,7% dos contribuintes recorreram ao preenchimento on-line, que deixa o rascunho da declaração salvo nos computadores do Fisco (nuvem da Receita), e 6,5% declararam pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para smartphones e tablets.

A orientação da contadora é não esperar os últimos minutos. Além do risco de instabilidade ou congestionamento no sistema, quem perde o prazo fica sujeito a multa. O valor mínimo é de R$ 165,74 ou de 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. “Em caso de dúvida ou falta de algum documento, instruímos enviar a declaração dentro do prazo e retificá-la depois. Mas esse não é o cenário ideal”, pontua Rafaela.

Na plataforma da Receita, ainda é possível verificar que 1.088.165 contribuintes já cumpriram o prazo.

Pagamento do primeiro lote

Hoje (29), quase 9 milhões de contribuintes recebem o maior lote de restituição do Imposto de Renda da história. Ao longo do dia, a Receita Federal pagará R$ 16 bilhões a 8.749.992 pessoas.

O pagamento contempla o primeiro lote da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2026 e restituições residuais de anos anteriores.