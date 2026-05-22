Declaração do Imposto de Renda entra na última semana com alertas para contribuintes

Últimos dias concentram grande volume de acessos ao sistema da Receita Federal, o que também amplia os problemas provocados pela pressa no preenchimento das informações

Especialistas na área tributária recomendam reunir previamente todas as informações financeiras antes de iniciar a declaração (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 entra na reta final e milhões de brasileiros ainda não enviaram os dados à Receita Federal. A expectativa do Fisco é receber cerca de 46 milhões de declarações até o encerramento do prazo, às 23h59 da próxima sexta-feira, 29 de maio.

Segundo dados divulgados pela Receita Federal, até o início da noite desta sexta (22), haviam sido entregues pouco mais de 30 milhões de declarações, o equivalente a 65,2% do total esperado. Isso significa que aproximadamente 16 milhões dos contribuintes ainda não haviam acertado as contas com o Leão. Em Pernambuco, o ritmo também segue abaixo do esperado. Os dados da Receita apontam que 73,8% contribuintes concluíram a declaração (total de 812.226 de pessoas).

Quem perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Além disso, especialistas alertam que deixar a declaração para a última hora aumenta o risco de erros, inconsistências e até retenção em malha fina.

Tradicionalmente, os últimos dias concentram grande volume de acessos ao sistema da Receita Federal, o que também amplia os problemas provocados pela pressa no preenchimento das informações. Entre os erros mais comuns estão omissão de rendimentos, divergências em despesas médicas, falhas envolvendo dependentes, além de inconsistências na declaração de investimentos, imóveis e movimentações patrimoniais.

Além de conhecer as regras do Imposto de Renda, organização e revisão dos documentos continuam sendo os principais fatores para evitar inconsistências durante o preenchimento.

Especialistas na área tributária recomendam reunir previamente todas as informações financeiras antes de iniciar a declaração, reduzindo o risco de omissões e facilitando a conferência dos dados antes do envio definitivo.

Entre os documentos que exigem mais atenção estão informes de rendimentos bancários, despesas médicas, gastos com educação, operações em bolsa de valores, compra e venda de imóveis, financiamentos, veículos e investimentos em renda variável, incluindo criptoativos.

Outro ponto de atenção é a declaração pré-preenchida, utilizada por grande parte dos contribuintes neste ano.

Apesar da praticidade, especialistas reforçam que os dados importados automaticamente também precisam ser conferidos detalhadamente, já que inconsistências podem surgir por atrasos ou erros de informações repassadas por bancos, empresas e corretoras.

Segundo a Receita Federal, o percentual de declarações retidas em malha fiscal caiu para 5,6% neste ano, indicando melhora gradual na qualidade das informações enviadas pelos contribuintes.

Dados da Receita mostram ainda que 64,8% das declarações enviadas até agora terão direito à restituição, enquanto 19,8% precisarão pagar imposto. Outros 15,4% não têm valores a pagar nem a receber.

