Imposto de Renda 2026: Saiba como destinar parte do imposto para projetos sociais

Segundo a Receita Federal, quem opta pela declaração completa pode destinar até 3% para Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e até 3% para Fundos da Pessoa Idosa. Os fundos podem ser municipais, estaduais, do Distrito Federal ou nacionais (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Durante o período de declaração do Imposto de Renda os contribuintes podem destinar parte do seu Imposto de Renda devido às instituições de solidariedade, sem pagar a mais por isso. Na prática, o contribuinte pode destinar até 6% do seu IR devido. As pessoas com direito à restituição também podem doar e acrescer o valor ao montante.

Segundo a Receita Federal, quem opta pela declaração completa pode destinar até 3% para Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e até 3% para Fundos da Pessoa Idosa. Os fundos podem ser municipais, estaduais, do Distrito Federal ou nacionais. O valor destinado é compensado no imposto, caso haja imposto a pagar, o valor é reduzido, se houver restituição, o valor aumenta.

Em Pernambuco, para impulsionar o aumento das contribuições, a Campanha Multiplique Solidariedade, que acontece até o dia 29 de maio de 2026, tem como objetivo incentivar e orientar as pessoas sobre a destinação de parte do Imposto de Renda para os fundos estaduais e municipais de direitos da pessoa idosa e da criança e do adolescente diretamente na declaração do Imposto de Renda.

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRCPE), Roberto Nascimento, que está à frente da campanha, explica como a iniciativa funciona no estado. “Fazemos visitas às entidades como o Imip, Fundação Terra, e o ICIA em Caruaru, instituições que são carentes desses recursos. Com isso, os contadores e os contribuintes se animam em fazer a destinação de parte do imposto porque sabem que o recurso quando chega para as entidades são bem empregados em benefício das crianças e dos idosos”, destaca.

De acordo com Nascimento, a campanha, inclusive, trouxe efeitos positivos no aumento do montante destinado às instituições nos últimos anos. “No Recife, em 2023, foram destinados R$ 1,2 milhão. Em 2024, foram R$ 2,9 milhões e, em 2025, esse total chegou a quase R$ 4 milhões”, detalha.

A iniciativa é resultado de parcerias entre instituições públicas e privadas. Entre os principais órgãos estão o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de Pernambuco (Sescap-PE), o Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE), o Centro Universitário Frassinetti do Recife - UniFafire, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), a Receita Federal do Brasil e a Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), entre outros.

Uma das instituições beneficiadas pela Campanha é o Instituto Conceição Moura, localizado em Belo Jardim, no Agreste do estado.

Lorena Tenório, coordenadora-executiva do Instituto Conceição Moura, explica que a destinação dos recursos do Imposto de Renda, além de ajudar os projetos que já existem, pode aumentar o número de jovens beneficiados.

“De todos os 30 projetos na cidade, tivemos mais de 50 mil inscritos em 2025. Em número de beneficiários fixos, que passam cerca de três meses nos cursos ofertados, atendemos em 2025 quase 900 crianças e jovens. Todo ano, temos o objetivo de aumentar nosso número de inscritos e a gente conta com a solidariedade das pessoas que querem apoiar alguma causa social”, disse. Ainda de acordo com ela, os valores recebidos pela instituição no IRPF servem para projetos em educação, formação de jovens, arte, cultura, robótica, entre outros.

Lorena explica que, para apoiar o Instituto Conceição Moura, o contribuinte pode repassar até 3% do imposto devido para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) de Belo Jardim. Em seguida, a pessoa deve encaminhar o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) para o Instituto comunicando o interesse no repasse. Com isso, a instituição consegue recuperar os valores apresentando a documentação no Conselho.

Passo a passo

1- Optar pelo modelo completo da declaração e preencher a declaração;

2- Acessar a aba “Doações Diretamente na Declaração”;

3- Escolher o tipo de fundo, um dos mais comuns é o Fundo da Criança e do Adolescente;

4- Informar o valor disponível para destinação (o sistema calcula o limite automaticamente)

5- Gerar e pagar o DARF dentro do limite do prazo;

6- Após o pagamento, o valor é destinado ao fundo que apoia instituições como o Instituto Conceição Moura.