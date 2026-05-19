Move Aplicativos: quem tem direito à linha de crédito para comprar carro de até R$ 150 mil
A iniciativa faz parte do Move Brasil, que já oferece linhas especiais de financiamento para compra de caminhões, ônibus e implementos rodoviários
Publicado: 19/05/2026 às 17:42
Cerimônia alusiva ao lançamento do Move Aplicativos (Ricardo Stuckert / PR)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta terça-feira (19), a Medida Provisória que destina até R$ 30 bilhões em crédito para financiar a compra de carros novos a juros mais baixos. A iniciativa faz parte do Move Brasil, que já oferece linhas especiais de financiamento para compra de caminhões, ônibus e implementos rodoviários.
Têm direito ao programa os motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 12 meses e que tenham realizado ao menos 100 corridas no período, na mesma plataforma, além de taxistas registrados e em atividade.
As condições favoráveis de financiamento valem para carros novos de até R$ 150 mil que atendam critérios de sustentabilidade (flex, híbridos flex, elétricos ou exclusivamente a etanol), que sejam de montadoras habilitadas no Programa Mover.
Como participar
Para fazer o cadastro o motorista deve acessar a plataforma oficial gov.br/movebrasil e autorizar o uso dos dados necessários para análise de elegibilidade.
Em até cinco dias após o cadastro, o motorista receberá resposta pela caixa postal do gov.br, informando se está apto a participar do programa.
Escolha do veículo e procura da instituição financeira
A partir de 19 de junho, os motoristas habilitados poderão escolher veículos de até R$ 150 mil, de montadoras habilitadas no programa Mover, e procurar uma instituição financeira credenciada para solicitar o financiamento.
A instituição financeira fará a análise de crédito e, se aprovada, concluirá a contratação com as condições do programa.