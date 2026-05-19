Move Aplicativos: quem tem direito à linha de crédito para comprar carro de até R$ 150 mil

A iniciativa faz parte do Move Brasil, que já oferece linhas especiais de financiamento para compra de caminhões, ônibus e implementos rodoviários

Cerimônia alusiva ao lançamento do Move Aplicativos (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta terça-feira (19), a Medida Provisória que destina até R$ 30 bilhões em crédito para financiar a compra de carros novos a juros mais baixos. A iniciativa faz parte do Move Brasil, que já oferece linhas especiais de financiamento para compra de caminhões, ônibus e implementos rodoviários.

Têm direito ao programa os motoristas de aplicativo com cadastro ativo há pelo menos 12 meses e que tenham realizado ao menos 100 corridas no período, na mesma plataforma, além de taxistas registrados e em atividade.

As condições favoráveis de financiamento valem para carros novos de até R$ 150 mil que atendam critérios de sustentabilidade (flex, híbridos flex, elétricos ou exclusivamente a etanol), que sejam de montadoras habilitadas no Programa Mover.



Como participar

Para fazer o cadastro o motorista deve acessar a plataforma oficial gov.br/movebrasil e autorizar o uso dos dados necessários para análise de elegibilidade.

Em até cinco dias após o cadastro, o motorista receberá resposta pela caixa postal do gov.br, informando se está apto a participar do programa.

Escolha do veículo e procura da instituição financeira

A partir de 19 de junho, os motoristas habilitados poderão escolher veículos de até R$ 150 mil, de montadoras habilitadas no programa Mover, e procurar uma instituição financeira credenciada para solicitar o financiamento.

A instituição financeira fará a análise de crédito e, se aprovada, concluirá a contratação com as condições do programa.

