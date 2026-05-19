Move Aplicativos: linha de crédito para motoristas de app e taxistas é lançada nesta terça (19)

Motorista de aplicativo (Rovena Rosa/Agência Brasil)

O governo lança nesta terça-feira (19) uma nova linha de crédito para motoristas de aplicativo, como Uber e 99, além de taxistas.

É o programa Move Aplicativos.

A iniciativa vai oferecer condições especiais para financiamento de veículos, manutenção e capital de giro.

O presidente Lula participa do lançamento do programa, logo mais à tarde, na Casa de Portugal, na cidade de São Paulo.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, adiantou, na semana passada, que a ideia do programa é reduzir os custos dos motoristas com o aluguel de carros em locadoras.

Segundo Boulos, o Move Aplicativos deve funcionar nos moldes do Move Brasil, lançado no fim de abril, que ofereceu R$ 21 bilhões para a compra de caminhões e ônibus.