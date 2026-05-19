Governo de Pernambuco anuncia investimentos de mais de R$ 1 bilhão em obras viárias na Mata Norte e Mata Sul

Investimentos visam ampliar a qualidade de rodovias que passam pelos municípios de Goiana, Condado e Aliança, na Mata Norte, e Barra de Sirinhaém e Guadalupe, na Mata Sul

PE-062, Mata Norte ( Foto: Bruna Costa / Semobi)

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta terça-feira (19), investimentos de mais de R$ 1,2 bilhão em obras de infraestrutura viária do estado nas regiões da Mata Norte e Mata Sul. As obras, que fazem parte do programa PE na Estrada, visam ampliar a segurança viária, a mobilidade e o desenvolvimento dos municípios do estado.

Os recursos serão destinados às intervenções em trechos já concluídos e obras em andamento. As ações acontecem por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Na Mata Norte, uma das rodovias contempladas foi a PE-062, que liga os municípios de Goiana, Condado e Aliança. Outro destaque foi a entrega da PE-091, que conecta Macaparana ao povoado de Pirauá. A rodovia foi requalificada pelo estado com o investimento de R$ 21, 9 milhões e contou com serviços de pavimentação, drenagem e sinalização ao longo dos 10,4 quilômetros da via.

Já na Mata Sul, os investimentos contemplam a PE-061, no trecho entre Barra de Sirinhaém, Guadalupe, o entroncamento com a PE-009 e a Praia de A Ver o Mar.

Na BR-101, em Escada, e a BR-232, em Vitória de Santo Antão o estado segue com obras de terraplenagem, drenagem, implantação de defensas metálicas, meio-fio e nova sinalização.

“As obras do programa PE na Estrada representam desenvolvimento, integração e mais segurança para quem circula pelas rodovias pernambucanas. Estamos trabalhando para garantir estradas mais modernas e seguras em todas as regiões do Estado”, destacou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Pedro Neves.