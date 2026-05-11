Banco do Nordeste libera R$ 41,2 milhões na terceira parcela para conclusão das obras da Transnordestina

Até o final do ano, R$ 1 bilhão ainda deve ser liberado. Em 2025, foram desembolsados R$ 1,7 bilhão

Os valores do FDNE financiam o segmento ligando Eliseu Martins, no Piauí, ao Pecém, no Ceará (Foto: Fernando Cavalcante)

O Banco do Nordeste (BNB) realizou, nesta segunda-feira (11), mais uma liberação para a conclusão das obras da Ferrovia Transnordestina. O valor desenbolsado foi de R$ 41,2 milhões referente à terceira parcela dos recursos para esse financiamento durante o ano.

De acordo com o BNB, só em 2026, já foram destinados mais de R$ 300 milhões. A previsão é de que até o final do ano, cerca de R$ 1 bilhão seja desembolsado à medida em que as obras avançam. Em 2025, foram liberados R$ 1,7 bilhão.

Os valores são do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e financiam o segmento ligando Eliseu Martins, no Piauí, ao Complexo Industrial e Portuário de Pecém, no Ceará. Com 1.209 km de extensão, a linha percorre 53 municípios. A Transnordestina Logística S/A (TLSA) é a concessionária responsável pelo trecho.

Os recursos que estão sendo liberados compõem o aditivo no valor de R$ 3,6 bilhões ao financiamento das obras de implantação da Transnordestina, anunciado no final de 2024 pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Estamos trabalhando juntos para a conclusão dessa ferrovia, que é fundamental para o desenvolvimento do Nordeste, pois representa um avanço importante para a infraestrutura regional e já está atraindo importantes investimentos, a exemplo de empresas de logística, frigoríficos e prestadores de serviço”, afirmou o diretor Financeiro e de Crédito do BNB, Wanger de Alencar.

