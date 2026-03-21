Setor de food service em Pernambuco inclui cerca de 100 mil estabelecimentos

Com o objetivo de reunir gestores de restaurantes e profissionais do setor, o Hub Food Academy realiza, no próximo dia 26 de março, no Recife, o Hub Food Summit (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O setor de food service em Pernambuco é responsável por movimentar uma cadeia que fortalece o segmento de serviços e o agronegócio. No estado, de acordo com o diretor comercial do Hub Food Academy, Eric Pacheco, com base em dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel-PE), o food service engloba aproximadamente 100 mil estabelecimentos, entre bares, restaurantes, lanchonetes e padarias.

Segundo Pacheco, o segmento é responsável por gerar uma média de R$ 800 mil de empregos em Pernambuco, o que representa a potência do setor na economia do estado. Diante desse cenário, foi criado o Hub Food Academy, uma escola pernambucana voltada para o setor. Para ele, a iniciativa foi criada com o desejo de ajudar o mercado a entender melhor sobre gestão, um desafio que acaba afetando a continuidade dos negócios.

“Muita gente tem muita vontade de abrir o seu negócio, a sua lanchonete, a sua hamburgueria, mas não entende muito sobre gestão e os indicadores que mantém um restaurante aberto, por exemplo. Hoje, um restaurante fica aberto em média três anos aqui no estado, o que é muito pouco. São pessoas que estão perdendo os seus empregos e até mesmo empregos que poderiam estar sendo gerados”, aponta Pacheco.

Hub Food Summit



Com o objetivo de reunir gestores de restaurantes e profissionais do setor, o Hub Food Academy realiza, no próximo dia 26 de março, no Recife, o Hub Food Summit. A organização do evento espera reunir cerca de 600 empresários de todo o país.

A programação do evento contará com a presença de referências nacionais no food service. Entre os palestrantes confirmados, destacam-se Diego Barreto (CEO do iFood), Marcelo Politi, Rodrigo Barros (CEO da Boali), Ivo Lira (CEO da HubFood).

Durante o dia, os participantes terão acesso a conteúdos exclusivos sobre estratégia de negócios, tecnologia aplicada ao setor e as melhores práticas de gestão, além de um ambiente propício para networking qualificado.

As vagas para o summit são limitadas. Os interessados em participar deste encontro de inovação e liderança devem garantir seus ingressos através do site oficial: https://pe.loja.sebrae.com.br/hub-food-summit-ev-87381

Serviço:

Hub Food Summit

Data: 26 de março

Local: Teatro RioMar, Recife.

Inscrições e informações: https://pe.loja.sebrae.com.br/hub-food-summit-ev-87381

Público-alvo: Donos, gestores, profissionais de restaurantes e futuros empreendedores.



