Governo prepara novo Desenrola para adimplentes com juros altos, diz Durigan

Programa deve ser lançado entre maio e junho, com foco em trabalhadores informais e incentivos para quem mantém dívidas em dia. Bancos já iniciaram renegociações após ajustes operacionais

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa do programa Bom Dia, Ministro (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira (6/5) que o governo prepara uma nova etapa do programa Desenrola Brasil voltada a pessoas que estão com as contas em dia, mas enfrentam dificuldades com juros elevados e parcelas pesadas. Segundo ele, a iniciativa deve ser apresentada entre o fim de maio e o início de junho.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da EBC, Durigan destacou que o foco também será ampliar o alcance a trabalhadores informais, mais expostos a crédito caro. “Nós estamos estudando uma segunda rodada para quem está adimplente e tem juros altos”, afirmou.

O ministro detalhou que esse público enfrenta maior volatilidade de renda e, por isso, acaba pagando taxas mais elevadas. “O trabalhador informal, que não tem uma renda fixa por mês (...) Ele tem que ir lá ganhar o seu dia a dia de maneira muito pontual, de maneira muito errática. E ele é quem mais toma juros caros no país. Então, nós estamos estudando uma linha para os informais para ser anunciada no fim de maio, começo de junho”, disse.

Durigan também afirmou que o governo estuda medidas para beneficiar estudantes que mantêm em dia o pagamento do Fies. A ideia é criar incentivos para estimular a adimplência. “Também aos adimplentes vai ser apresentado no futuro uma espécie de estímulo para que ele continue pagando em dia. E aqui é a discussão com o Banco do Brasil e Caixa Econômica, que são os dois principais bancos que operam o Fies conosco”, declarou.

Adesão dos bancos

O ministro ainda disse que o programa Desenrola já está em funcionamento. De acordo com ele, após ajustes operacionais, os bancos iniciaram as renegociações nesta quarta-feira. “Ontem, teve um ruidinho, mas foi uma questão de horas para ajustar o sistema. Ontem, inclusive, já registramos as primeiras negociações, todos os bancos estão operando. Vá no seu aplicativo, procure seu banco, pode renegociar já”, afirmou.

Segundo Durigan, as pendências que impediram o início pleno das operações no dia anterior foram resolvidas após a publicação da portaria que regulamenta o programa.

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