Desenrola 2.0: quando começa e como participar do programa de renegociação de dívidas

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert / PR)

O governo federal lançou nesta segunda-feira (4) o Desenrola 2.0, com a promessa de facilitar a quitação de débitos diante do alto nível de endividamento no país. A medida provisória que institui o programa foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a adesão deve ocorrer de forma gradual ao longo dos próximos dias, com mobilização nacional prevista por 90 dias.

Voltado a pessoas com renda de até cinco salários mínimos - atualmente R$ 8.105 -, o programa permite renegociar dívidas bancárias consideradas de alto custo, como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Também estão incluídos débitos do Fies, além de pendências de micro e pequenas empresas e de agricultores familiares.

Na prática, a recomendação é que os consumidores acompanhem os canais oficiais dos bancos e operadoras de crédito, sobretudo plataformas digitais, para verificar as condições disponíveis e formalizar acordos. A participação não é automática: é necessário acessar os sistemas das instituições financeiras e aderir às propostas de renegociação.

Entre os principais atrativos do Desenrola 2.0 estão os descontos, que podem variar de 30% a 90% sobre o valor das dívidas, além da limitação da taxa de juros a até 1,99% ao mês. O prazo para pagamento pode chegar a 48 meses, dependendo da negociação. O programa também permite o uso de até R$ 1 mil, ou 20% do saldo, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para quitar débitos.

Outro ponto importante é o recorte das dívidas elegíveis: poderão ser renegociados débitos contratados até 31 de janeiro de 2026 e que estejam em atraso entre 90 dias e dois anos. Após a aplicação dos descontos, o valor total renegociado pode chegar a até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira, com garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO).

Embora já esteja oficialmente lançado, o acesso completo à iniciativa será liberado de forma gradual, conforme a organização das instituições financeiras e a disponibilização das ofertas aos clientes.