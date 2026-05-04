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Desenrola 2.0: novo pacote de renegociação de dívidas é lançado nesta segunda (4)

Os descontos no valor da dívida ficarão entre 30% e 90%, e os juros de, no máximo, 1,99%

Aline Gouveia - Correio Braziliense

Publicado: 04/05/2026 às 09:46

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Presidente Luiz Inácio Lula da Silva/Ricardo Stuckert/PR

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina, nesta segunda-feira (4), a medida provisória do novo Desenrola Brasil. O ato está marcado para 10h, no Palácio do Planalto. O programa de renegociação de dívidas conta com o uso de até 20% do FGTS. Os descontos no valor da dívida ficarão entre 30% e 90%, e os juros de, no máximo, 1,99%. 

Em pronunciamento oficial, transmitido em cadeia de rádio e televisão na véspera do Dia do Trabalhador, Lula disse que o programa permitirá a renegociação de diferentes tipos de dívidas, incluindo cartão de crédito, cheque especial, crédito rotativo, empréstimos pessoais e débitos com o Fies.

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Outra novidade é que quem aderir à iniciativa ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas on-line. “O que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet”, afirmou Lula.

"Eu quero falar com você que trabalha durante cinco, seis, e até sete dias na semana, e vê o fruto do seu esforço ir embora para pagar as dívidas da sua família. Nós encontramos o Brasil e os brasileiros endividados. A dívida das famílias cresceu por anos e agora está sufocando uma parte da sociedade brasileira. Por isso, vamos lançar o Novo Desenrola Brasil, um conjunto de medidas para ajudar a resolver a vida financeira das famílias endividadas", acrescentou o presidente.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.

Desenrola , dívidas , FGTS , Lula , renegociação , renegociação de dívidas
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