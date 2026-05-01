Troféu Ademi consagra destaques do setor

Setor imobiliário celebra os melhores projetos de 2025 e empossa nova diretoria em noite de gala com líderes públicos e privados

Essenza Paiva, da Rio Ave, alcançou a pontuação máxima nos critérios técnicos da comissão avaliadora, arrematando o prêmio Master (Armando Artoni)

A 31ª edição do Troféu Ademi-PE reuniu lideranças do setor público e privado na última quarta-feira (29), na Arcádia Apipucos, para celebrar a força da construção civil pernambucana. Além de premiar os projetos mais inovadores do ano, o evento organizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco marcou a posse da diretoria para o biênio 2026-2027. A cerimônia contou com o prestígio da governadora Raquel Lyra, da ministra Luciana Santos, do prefeito do Recife, Victor Marques, e do presidente da Copergás, Guilherme Cavalcanti.

O ponto alto da solenidade foi a revelação do Melhor do Ano através do Troféu Master, conquistado pelo Essenza Paiva, da Rio Ave. O pódio de excelência técnica foi completado pelo projeto de retrofit SILO 215, da Moura Dubeux, e pelo Atlantic Life Residence, da Construtora Tenório Simões.

A relevância do encontro serviu de cenário para a posse de Leonardo Pessoa de Queiroz como presidente da Ademi-PE. Em seu discurso, o gestor defendeu que o sucesso do setor depende da capacidade de gerar longevidade e confiança. "O verdadeiro sucesso não está apenas no resultado imediato de um único empreendimento, mas na capacidade de gerar valor sustentável para a sociedade", afirmou o novo presidente.

Na categoria de habitação econômica, a Viana e Moura foi a grande vencedora, levando o prêmio Morar Bem PE. No Grupo Produto Imobiliário Padrão, destacaram-se o Casa Serena (Moura Dubeux), Alameda Jardins (Ferreira Pinto) e o Essenza (Rio Ave), além dos residenciais Mirante dos Corais (ACLF), Atlantic Life Residence (Tenório Simões) e Direcional Praia (Direcional).

No Grupo Especial, o Tolive Riverside venceu em Studio, enquanto a Pernambuco Construtora brilhou com o Serrambi Experience e o Serrambi Living. O uso misto premiou o Arthur Bruno Schwambach (Moura Dubeux) e o setor comercial consagrou o João Duque Trade Center (P&F). O Troféu ESG foi para o Beach Class Solare (Moura Dubeux) e o Incontec para o Silo 215/240.

O evento homenageou Paulo Lira (Ceahb), Felipe Matos (Sedul) e José Police Neto (Insper) como Personalidades do Ano, e o Instituto Banco Vermelho com o Prêmio Social. A Tecla venceu em Intervenção Urbana com o Novotel e Recife Expo Center. A força comercial foi ratificada pela Cooperativa da Construção de Pernambuco (CCPE), premiando ACLF, Viana e Moura e VL Construtora como cooperadas, e Supermix, Cimento Nacional e Otis como parceiras.