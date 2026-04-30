Taxa de desemprego fica em 6,1% no trimestre encerrado em março, afirma IBGE

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 6,1% no trimestre encerrado em março, de acordo com os dados que constam na Pnad Contínua

Carteira de Trabalho Digital (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 6,1% no trimestre encerrado em março, de acordo com os dados que constam na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou perto do teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de piso de 5,9% a teto de 6,2%, com mediana de 6%.

A taxa de desemprego no País voltou a subir, passando de 5,8% no trimestre terminado em fevereiro para 6,1% no trimestre encerrado em março. O resultado foi o mais elevado desde o trimestre terminado em maio de 2025, quando estava em 6,2%.

Porém, a taxa de desocupação está no patamar mais baixo para trimestres encerrados em março em toda a série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 7,0%.