Fim da escala 6x1 é principal bandeira nos atos do 1° de Maio no país

Em Recife, o evento será no dia 30 de abril, a partir das 15h, no Parque 13 de Maio, em frente à Faculdade de Direito

Atos começam já na quinta-feira (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O fim da escala 6x1 é a principal bandeira a ser defendida pelas centrais sindicais nos atos descentralizados realizados em todo o país no 1º de maio, sexta-feira, data comemorativa do Dia do Trabalhador. A medida é vista como essencial para garantir qualidade de vida e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Atualmente, várias propostas pelo fim da escala 6x1 estão em tramitação no Congresso Nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive, enviou para a Casa Legislativa um projeto de lei (PL) com urgência constitucional para acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais.

No Recife, a Central Única dos Trabalhos (CUT-PE) antecipou os atos, De acordo com o presidente da entidade, Paulo Rocha, o evento será na quinta-feira (30), a partir das 15h, no Parque 13 de Maio, em frente à Faculdade de Direito.

A pauta das reivindicações contempla o fim da escala 6x1; a redução da jornada de trabalho, sem redução salarial; a geração de mais empregos e melhores condições de vida para a classe trabalhadora. Segundo a CUT-PE, também é fundamental combater a desigualdade salarial entre homens e mulheres.

Em São Paulo, sem poder reunir os trabalhadores na Avenida Paulista devido a outras manifestações marcadas previamente no local, as centrais sindicais mobilizarão sua militância em outros espaços da capital paulista. A CUT começa sua programação com ações políticas, culturais e de prestação de serviços, às 14h, no Paço Municipal de São Bernardo, com o lema “Nossa luta transforma vidas”.

Já a Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) realizará seus atos em diversas cidades do estado de São Paulo, como Araçatuba, Itatiba, Ribeirão Preto e Osasco.