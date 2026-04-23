Senac abre 135 vagas para cursos gratuitos de qualificação no Recife e mais três municípios

As inscrições para os cursos gratuitos de qualificação podem ser realizadas até este domingo (26), exclusivamente pelo site do Senac-PE

Senac abriu vagas em cursos (Foto: Divulgação)

O Senac Pernambuco está com inscrições abertas para 135 vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional nas unidades do Recife, Paulista, Caruaru e Petrolina.

As oportunidades integram o Programa Senac de Gratuidade (PSG), iniciativa voltada a pessoas de baixa renda que buscam capacitação e novas perspectivas de inserção no mercado de trabalho.

As inscrições podem ser realizadas até este domingo (26), exclusivamente pelo site do Senac-PE.

As 135 vagas estão distribuídas entre os seguintes cursos:



Atendente de Lanchonete (Recife)



Cozinheiro (Recife)



Agente de Informações Turísticas (Paulista)



Analista de Dados (Caruaru)



Assistente de Recursos Humanos (Caruaru)



Designer de Games (Caruaru)



Programador Full Stack (Caruaru)



Programador Web (Caruaru)



Copeiro Hospitalar (Petrolina)

O candidato que deseja concorrer a uma vaga no programa precisa atender às características do público-alvo e aos critérios específicos de cada curso, como idade mínima e nível de escolaridade.

Entre os requisitos básicos para inscrição, estão: possuir renda familiar de até dois salários-mínimos federais, estar matriculado ou ser egresso da educação básica e ser trabalhador desempregado ou empregado.

Os interessados devem ficar atentos ao resultado do processo seletivo que será divulgado no dia 27 de abril, e aos prazos de matrícula, que seguem até o dia 2 de maio", destaca.

As matrículas deverão ser realizadas presencialmente nas respectivas unidades:



Senac Recife (Av. Visconde de Suassuna, nº 500, Santo Amaro)



Senac Paulista (Av. Prefeito Severino Cunha Primo, nº 30, Jardim Paulista)



Senac Caruaru (Av. Maria José Lyra, nº 140, Indianópolis)



Senac Petrolina (Av. Gilberto Freire, nº 650, Vila Mocó)

Para mais informações, os interessados devem acessar o edital ou consultar a Central de Atendimento Senac (CAS): 0800 081 1688.



