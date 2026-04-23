° / °
Vida Urbana
OPORTUNIDADE

Senac abre 135 vagas para cursos gratuitos de qualificação no Recife e mais três municípios

As inscrições para os cursos gratuitos de qualificação podem ser realizadas até este domingo (26), exclusivamente pelo site do Senac-PE

Diario de Pernambuco

Publicado: 23/04/2026 às 11:41

Seguir no Google News Seguir

Senac abriu vagas em cursos/Foto: Divulgação

Senac abriu vagas em cursos (Foto: Divulgação)

O Senac Pernambuco está com inscrições abertas para 135 vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional nas unidades do Recife, Paulista, Caruaru e Petrolina.

As oportunidades integram o Programa Senac de Gratuidade (PSG), iniciativa voltada a pessoas de baixa renda que buscam capacitação e novas perspectivas de inserção no mercado de trabalho.

As inscrições podem ser realizadas até este domingo (26), exclusivamente pelo site do Senac-PE.

As 135 vagas estão distribuídas entre os seguintes cursos:

  • Atendente de Lanchonete (Recife)
  • Cozinheiro (Recife)
  • Agente de Informações Turísticas (Paulista)
  • Analista de Dados (Caruaru)
  • Assistente de Recursos Humanos (Caruaru)
  • Designer de Games (Caruaru)
  • Programador Full Stack (Caruaru)
  • Programador Web (Caruaru) 
  • Copeiro Hospitalar (Petrolina)

O candidato que deseja concorrer a uma vaga no programa precisa atender às características do público-alvo e aos critérios específicos de cada curso, como idade mínima e nível de escolaridade.

Entre os requisitos básicos para inscrição, estão: possuir renda familiar de até dois salários-mínimos federais, estar matriculado ou ser egresso da educação básica e ser trabalhador desempregado ou empregado.

Os interessados devem ficar atentos ao resultado do processo seletivo que será divulgado no dia 27 de abril, e aos prazos de matrícula, que seguem até o dia 2 de maio", destaca.

As matrículas deverão ser realizadas presencialmente nas respectivas unidades:

  • Senac Recife (Av. Visconde de Suassuna, nº 500, Santo Amaro)
  • Senac Paulista (Av. Prefeito Severino Cunha Primo, nº 30, Jardim Paulista)
  • Senac Caruaru (Av. Maria José Lyra, nº 140, Indianópolis) 
  • Senac Petrolina (Av. Gilberto Freire, nº 650, Vila Mocó)

Para mais informações, os interessados devem acessar o edital ou consultar a Central de Atendimento Senac (CAS): 0800 081 1688.


 

cursos , Senac
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP