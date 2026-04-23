Senac abre 135 vagas para cursos gratuitos de qualificação no Recife e mais três municípios
As inscrições para os cursos gratuitos de qualificação podem ser realizadas até este domingo (26), exclusivamente pelo site do Senac-PE
Publicado: 23/04/2026 às 11:41
Senac abriu vagas em cursos (Foto: Divulgação)
O Senac Pernambuco está com inscrições abertas para 135 vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional nas unidades do Recife, Paulista, Caruaru e Petrolina.
As oportunidades integram o Programa Senac de Gratuidade (PSG), iniciativa voltada a pessoas de baixa renda que buscam capacitação e novas perspectivas de inserção no mercado de trabalho.
As inscrições podem ser realizadas até este domingo (26), exclusivamente pelo site do Senac-PE.
As 135 vagas estão distribuídas entre os seguintes cursos:
- Atendente de Lanchonete (Recife)
- Cozinheiro (Recife)
- Agente de Informações Turísticas (Paulista)
- Analista de Dados (Caruaru)
- Assistente de Recursos Humanos (Caruaru)
- Designer de Games (Caruaru)
- Programador Full Stack (Caruaru)
- Programador Web (Caruaru)
- Copeiro Hospitalar (Petrolina)
O candidato que deseja concorrer a uma vaga no programa precisa atender às características do público-alvo e aos critérios específicos de cada curso, como idade mínima e nível de escolaridade.
Entre os requisitos básicos para inscrição, estão: possuir renda familiar de até dois salários-mínimos federais, estar matriculado ou ser egresso da educação básica e ser trabalhador desempregado ou empregado.
Os interessados devem ficar atentos ao resultado do processo seletivo que será divulgado no dia 27 de abril, e aos prazos de matrícula, que seguem até o dia 2 de maio", destaca.
As matrículas deverão ser realizadas presencialmente nas respectivas unidades:
- Senac Recife (Av. Visconde de Suassuna, nº 500, Santo Amaro)
- Senac Paulista (Av. Prefeito Severino Cunha Primo, nº 30, Jardim Paulista)
- Senac Caruaru (Av. Maria José Lyra, nº 140, Indianópolis)
- Senac Petrolina (Av. Gilberto Freire, nº 650, Vila Mocó)
Para mais informações, os interessados devem acessar o edital ou consultar a Central de Atendimento Senac (CAS): 0800 081 1688.