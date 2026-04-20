Uvas do Vale do São Francisco terão tarifa zero para a Europa a partir de maio

Uva de mesa do Vale do São Francisco (Foto: Fernanda Birolo/Embrapa)

As exportações de uva do Vale do São Francisco terão tarifa zero a partir de 1º maio no acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE). A expectativa é de que a isenção da tarifa aumente o lucro dos produtores.

A informação foi confirmada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, na última quinta-feira (16) durante agenda em Pernambuco. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas), Waldyr Promicia, a isenção do imposto vai trazer mais lucro para os produtores. “A tarifa zero vai abrir oportunidades para outros produtores que talvez não exportavam passarem a exportar, porque o lucro agora vai ser maior”, destaca.

De acordo com ele, a isenção da taxa de exportação da fruta é apenas o início da retirada de impostos de exportação de outras frutas de produção nacional como é o caso do melão, abacate, limão e maçã. A expectativa é que a isenção das taxas de exportação dessas frutas para a Europa ocorra em até sete anos.

A previsão também é de aumentar a competitividade internacional da exportação da fruta. Segundo o presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Petrolina, Jailson Lira, a taxa de exportação nacional para a Europa variava entre 8% a 14%. Enquanto isso, outros países como o Chile e o Peru, que não fazem parte do Mercosul, não pagam tarifas para exportar.

Lira explica ainda que a uva produzida no Vale do São Francisco se torna ainda mais atrativa, porque na Europa, a produção dessa fruta começa a cair a partir de setembro. “Os países temperados só produzem uma vez no ano. No caso da uva, a partir de setembro, o clima nesses países já começa a dificultar a produção e a colheita. Eles ficam sem essas frutas, esse é o momento em que oferecemos a fruta que sai do Brasil”, aponta. A produção da região brasileira ocorre o ano todo, com duas safras a cada semestre, enquanto nos países europeus só uma acontece.

O coordenador dos Observatórios de mercado de Manga e Uva da Embrapa Semiárido, João Ricardo Lima, detalha que o tipo da uva exportada na região é a uva fina de mesa. “Com o uso de tecnologia, irrigação, o grande polo produtor de uvas finas de mesa é o Vale do São Francisco. Em volumes menores, São Paulo, Minas Gerais e Paraná também produzem, porém de forma mais voltada para o mercado interno”.

Vale do São Francisco lidera exportações da uva

Segundo dados da Abrafrutas, em 2025, Pernambuco e Bahia, que integram a região do Vale do São Francisco, foram os estados que lideraram as exportações de uvas. Apenas Pernambuco foi responsável pela exportação de 42,5 mil toneladas, movimentando US$ 110,6 milhões no período. No Brasil, no mesmo período, foram exportadas 62 mil toneladas, gerando US$ 158,6 milhões.

Os índices mostram que países da Europa também são os principais exportadores de uva do Brasil. De acordo com dados de março de 2026 da análise Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) com base em informações do Comexstat (MDIC), os principais destinos das exportações no mês foram Holanda (58,76%), Reino Unido (12,66%) e Canadá (9,67%). Em relação aos principais estados de origem da fruta, Pernambuco liderou com 65,72%, seguido pela Bahia (30,34%).