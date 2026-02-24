Suape inicia 2026 com crescimento de 38,6% na movimentação de cargas

Porto de Suape começou 2026 com alta nas atracações e em movimentação de cargas, alcançando desempenho positivo em granéis líquidos e contêineres

Durante o mês de janeiro, o Porto de Suape recebeu atracações de 135 navios, crescimento de 26,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior (Foto: Divulgação/Porto de Suape)

O Porto de Suape registrou em janeiro o crescimento geral de 38,6% na movimentação de cargas, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Durante o mês, foram registradas atracações de 135 navios, crescimento de 26,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Ao todo, foram contabilizadas 2,1 milhões de toneladas em cargas movimentadas.

Os dados indicam o aquecimento das atividades no Porto de Suape e a consolidação do local como hub logístico do Nordeste. Considerado o líder nacional na operação de granéis líquidos entre os portos públicos, o atracadouro teve alta de 57,7% nesse segmento.

Já o volume de petróleo e derivados alcançou 1.403.501 toneladas, representando 64% de toda a carga movimentada no mês. O resultado reafirma a vocação energética do complexo.

“Começamos 2026 com um crescimento robusto e consistente em todos os segmentos. O aumento de quase 40% na movimentação total demonstra a confiança do mercado, a eficiência das nossas operações e o acerto das estratégias voltadas à expansão e diversificação das atividades portuárias”, destacou o diretor-presidente da estatal, Armando Monteiro Bisneto.

Contêineres

Outro resultado positivo foi a alta de 4% em janeiro nas operações de contêineres. O Tecon Suape movimentou 54.883 TEUs (unidade equivalente a 20 pés) no período. No acumulado de 2025, o avanço foi de 7,54%, consolidando a liderança de Suape na cabotagem entre os portos públicos brasileiros.

Os números confirmam a classificação de Suape como o 6º porto público mais movimentado do Brasil. O local também registrou expansão das operações de granéis sólidos (65,4%) — como clínquer, coque e trigo — e de carga geral solta (46%), incluindo bobinas de aço, equipamentos eólicos, açúcar ensacado e vergalhões.

“Os indicadores de janeiro reforçam a solidez e a competitividade de Suape. Crescemos em volume, ampliamos a diversidade de cargas e mantivemos a liderança em segmentos estratégicos. Esse desempenho nos projeta para um 2026 ainda mais promissor”, ressaltou o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, José Constantino.

