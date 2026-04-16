Concessionária de Guarulhos assume gestão de três aeroportos regionais em Pernambuco

Com investimento de R$ 82,2 milhões, terminais pernambucanos integram pacote federal de modernização que inclui outros nove aeroportos do Nordeste e da Amazônia Legal

Além de investimentos de R$ 630 milhões, aeroportos regionais serão administrados pela concessionária de Guarulhos (SP) - (Foto: Vosmar Rosa/Divulgação MPor)

Os aeroportos de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, e de Serra Talhada e Araripina, localizados no Sertão, passarão a ser administrados pela concessionária GRU Airport, atual gestora do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A mudança faz parte de um pacote de modernização que prevê o aporte de R$ 82,2 milhões nos três terminais pernambucanos.

A medida foi oficializada na terça-feira (14) pelo Ministério de Portos e Aeroportos com a assinatura de um termo aditivo que inclui mais nove aeroportos regionais do Nordeste e da Amazônia Legal no contrato da GRU Airport. Segundo a pasta, a expectativa é ampliar rotas, facilitar o acesso a destinos turísticos e melhorar o escoamento da produção regional.

A concessão prevê, ao todo, R$ 731,6 milhões em investimentos, sendo cerca de R$ 630 milhões destinados à modernização da infraestrutura dos 12 aeroportos localizados em oito estados. Estão previstas intervenções em pistas, pátios e terminais de passageiros, com foco na elevação dos padrões de segurança, eficiência operacional e qualidade dos serviços.

“Quando falamos em concessões, não estamos tratando apenas de limitações orçamentárias do Estado, mas de uma solução estruturante: ela amplia a eficiência, melhora a logística nacional e gera emprego e oportunidades em todas as regiões do país”, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca.

De acordo com o Ministério, o aeroporto de Serra Talhada receberá o maior investimento do estado, com R$ 40,5 milhões; seguido por Garanhuns, com R$ 22,1 milhões, e Araripina, com R$ 19,6 milhões. Em âmbito nacional, o maior aporte é para o aeroporto de Paulo Afonso, com R$ 106,2 milhões.

“O grande desafio desses aeroportos é que muitos ainda operam no vermelho. Terminais como Galeão, Brasília e Guarulhos naturalmente atraem interesse, mas assumir ativos com maior risco exige visão de longo prazo. Por outro lado, há um potencial relevante no agronegócio, no turismo e até na saúde ainda pouco explorado”, afirmou Franca.

Os 12 aeroportos foram arrematados no leilão da primeira rodada do Programa AmpliAR, realizado em novembro do ano passado. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a aviação regional, ampliar a conectividade aérea e impulsionar o desenvolvimento econômico em áreas estratégicas do país.

Segundo o ministro, o Programa AmpliAR representa um avanço na política pública para o setor. “Finalmente, encontramos uma via consistente para esses aeroportos, com investimentos superiores a R$ 600 milhões apenas neste bloco. Mais do que os recursos, o diferencial será a gestão profissional e eficiente que esses terminais passarão a ter”, declarou.

