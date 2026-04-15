Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê salário mínimo em R$ 1.717,00 em 2027

Desde 2023, o mínimo é reajustado por uma fórmula que prevê a correção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)

A estimativa está acima das projeções de economistas segundo o relatório Focus, coletado pelo Banco Central e divulgado nesta semana, que aponta alta de 1,80% na atividade econômica no ano que vem (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027 estima que o salário mínimo será de R$ 1.717 em 2027, segundo apresentação divulgada nesta quarta-feira, 15, pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento. De acordo com o PLDO 2027, a previsão é de que o salário mínimo seja de R$ 1.812,00 em 2028, chegando a R$ 1.913,00 em 2029. Para 2030, a projeção é de R$ 2.020,00.

Desde 2023, o mínimo é reajustado por uma fórmula que prevê a correção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no período de 12 meses até novembro mais o crescimento do PIB de dois anos antes.

Mas, no fim de 2024, o governo aprovou uma nova regra que limita o crescimento além da inflação ao ritmo de expansão para despesas previsto pelo arcabouço fiscal, que é de 0,6% a 2,5%, e que valerá entre 2025 e 2030. Neste ano, como o PIB de 2024 foi de 3,4%, o avanço do mínimo seguirá o limite do arcabouço neste ano, de 2,5%.

A grade de parâmetros macroeconômicos do PLDO ainda prevê uma alta do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,56% para 2027, 2,56% para 2028, 2,59% para 2029 e 2,66% para 2030.

A estimativa está acima das projeções de economistas segundo o relatório Focus, coletado pelo Banco Central e divulgado nesta semana, que aponta alta de 1,80% na atividade econômica no ano que vem.

O projeto estima uma inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 3,04% em 2027 e 3% ao ano - o centro da meta de inflação perseguida pelo BC - de 2028 a 2030. A projeção para o INPC é de 3,06% no ano que vem e 3% ao ano de 2028 a 2030.

A projeção para a taxa Selic média anual ficou em 10,55% em 2027 9,27% em 2028, 8,27% em 2029 e 7,27% em 2030. Para o dólar, as projeções do PLDO são de R$ 5,47 no ano que vem, R$ 5,45 em 2028 R$ 5,50 em 2029 e R$ 5,53 em 2030.

O projeto estima ainda um crescimento da massa salarial nominal de 11,19% em 2027, 11,08% em 2028, 11,06% em 2029 e 11,12% em 2030. Para o barril do petróleo brent, as projeções são de US$ 73,09 em 2026, US$ 67,69 em 2027, US$ 66,60 em 2028, US$ 66,92 em 2029 e US$ 67,44 em 2030.