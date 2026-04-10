Grande Recife tem 3ª maior inflação do país no acumulado de 12 meses e supera média nacional

Em março de 2026, a inflação na região foi de 1,1%, também acima da média nacional do mês, de 0,88%

Dinheiro, Real Moeda brasileira (José Cruz/Agência Brasil)

Com variação de 4,58%, a Região Metropolitana do Recife tem a terceira maior inflação acumulada em 12 meses no país, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O resultado fica atrás apenas de Fortaleza (4,89%) e São Paulo (4,76%) e acima da média nacional, que é de 4,14%.

Em março de 2026, a inflação na região foi de 1,1%, também acima da média nacional do mês, de 0,88%. No acumulado do ano, o índice já soma alta de 2,13%.

O principal impacto no mês veio do grupo Transportes, que subiu 3,22%. O aumento reflete principalmente a alta nos preços de combustíveis, tarifas de transporte público e outros custos relacionados ao deslocamento.

Na sequência, o grupo Alimentação e bebidas teve alta de 1,43%. Por ser o de maior peso no orçamento das famílias, o segmento exerceu forte influência no resultado geral, mesmo com variação menor que a de Transportes.

Outros grupos também registraram aumento, como Despesas pessoais (0,96%) e Vestuário (0,92%). Já Saúde e cuidados pessoais (0,38%) e Artigos de residência (0,20%) apresentaram elevações mais moderadas.

Por outro lado, alguns setores ajudaram a conter a inflação. Habitação teve queda de 0,35%, influenciada principalmente pela redução nas tarifas de energia elétrica e em itens de limpeza. Comunicação também recuou, com baixa de 0,26%. O grupo Educação não apresentou variação no mês.

Para famílias de menor renda, a inflação medida pelo INPC foi de 1,01% na região. Os principais aumentos também vieram de Transportes (2,91%) e Alimentação e bebidas (1,41%), enquanto as maiores quedas foram observadas em Habitação (-0,32%) e Comunicação (-0,29%).

O IPCA mede a inflação para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, enquanto o INPC abrange aquelas com renda de 1 a 5 salários mínimos. O próximo resultado do IPCA, referente a abril, será divulgado em 12 de maio.