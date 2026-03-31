Pernambuco registrou abertura de 1.143 empregos com carteira assinada em fevereiro

Dados foram divulgados em pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. (Foto: Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas)

Impulsionado pelos setores de Serviços e Construção Civil, Pernambuco registrou a abertura de 1.143 novas vagas com carteira assinada em fevereiro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados ontem. Com o resultado, Pernambuco encerrou o primeiro bimestre com um saldo acumulado de 2.294 empregos formais.

As atividades ligadas ao consumo e aos investimentos em infraestrutura foram os grandes motores do mês. O setor de Serviços liderou a criação de postos, com 2.283 novas vagas, seguido pela Construção Civil, que gerou 1.836 oportunidades. O saldo final do estado (1.143) leva em conta o ajuste desses números com setores que apresentaram retração no período.

O destaque ficou na geração de empregos formais em Pernambuco ficou com o interior. Petrolina isolou-se na liderança do ranking estadual, criando 1.989 vagas no mês.

Acompanhando a tendência estadual, o Recife também fechou o primeiro bimestre no azul, com saldo de 1.059 empregos. Apenas em fevereiro, foram 130 novas vagas líquidas (resultado de 18.953 admissões contra 18.823 desligamentos).

Embora o saldo mensal da capital tenha sido mais modesto que o de Petrolina, o estoque total de empregos formais no Recife atingiu a marca histórica de 584.439 vínculos ativos, consolidando um novo patamar para o mercado de trabalho local. Outros municípios que apresentaram saldos positivos foram Ipojuca (394), Belo Jardim (259), Caruaru (225) e Jaboatão dos Guararapes (192).

