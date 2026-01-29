Pernambuco encerra 2025 com geração de 72 mil empregos formais

Saldo de empregos formais é maior que o alcançado em 2024, quando o estado criou 62,2 mil postos

Com o resultado, Pernambuco fica em segundo lugar na geração de empregos no Nordeste, atrás apenas da Bahia (94.380) (Bruno Peres/Agência Brasil)

Pernambuco gerou 72.565 empregos formais de janeiro a dezembro de 2025. O número foi resultado de 697.250 admissões e 624.685 desligamentos ao longo do ano. Os ados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O número de empregos criados no ano passado é 16,6% maior do que em 2024. No ano passado, Pernambuco gerou 10.332 mais empregos formais que em 2024, quando o estado criou 62.233 postos de trabalho. Na série histórica do Novo Caged, que começou em 2020, o saldo em 2025 fica atrás apenas de 2021, quando o estado alcançou 95.622 empregos.

Com o resultado, Pernambuco fica em segundo lugar na geração de empregos no Nordeste, atrás apenas da Bahia (94.380).

Em dezembro, mês que geralmente é marcado por demissões no país, o estado reduziu 9.462 empregos de carteira assinada. Já no país, foram eliminados 618.164 empregos.

Setores



O saldo em Pernambuco foi puxado pelo setor de serviços, que gerou 41.013 vagas, seguido pelo setor de Construção, com 15.113 novos postos; Comércio (8.645), Indústria (7.406) e Agropecuária (388).

Recife gerou 22.958 empregos formais em 2025

Seguindo o cenário positivo de geração de empregos no estado, a capital pernambucana gerou 22.958 empregos de carteira assinada de janeiro a dezembro de 2025, resultado dos 241.704 admissões e 218.746 desligamentos ao longo do ano.

O Recife também superou o resultado de 2024, quando gerou 20.379 vagas. Na capital, a geração de empregos também foi liderada pelo setor de Serviços, responsável por 16.736 vagas, o equivalente a cerca de 73% do saldo total do município. O setor encerrou o ano com alta de 4,49% no estoque mensal (389.207).

Outro destaque foi no grupo de Construção, com saldo positivo de 4.369 empregos, com a maior alta da variação relativa do estoque entre os grupos, registrando crescimento de 11,55%, alcançando estoque de 42.207 postos formais.

A Indústria foi responsável pela geração de 1.178 novas vagas, encerrando 2025 com 40.169 empregos formais e alta de 3,02% do estoque. Já o Comércio gerou 691 vagas, com alta de 0,63% no estoque. Por fim, a Agropecuária obteve saldo negativo e subtraiu 16 vagas de emprego formal.