ValeCard lança painel em tempo real para acompanhar preço dos combustíveis

Aumento da gasolina. ( Crysli Viana / DP Foto)

A escalada das tensões no Oriente Médio e seus efeitos sobre a cadeia global de petróleo levaram a ValeCard a disponibilizar um painel público interativo para acompanhar em tempo real a evolução dos preços de diesel, gasolina e etanol no Brasil. A ferramenta consolida dados de transações de abastecimento registradas na rede credenciada da companhia.

A ValeCard ressaltou que a crise global já começa a repercutir no mercado brasileiro de combustíveis, elevando a volatilidade e a atenção de empresas, transportadores e gestores de frota aos preços e ao risco de restrições pontuais de abastecimento em algumas regiões.

Segundo a empresa, o painel é alimentado por informações capturadas diretamente de abastecimentos realizados em 25 mil postos credenciados em todo o País, o que permite atualização frequente e recorte por Estado. "A iniciativa amplia o acesso a dados que antes eram oferecidos principalmente por meio de relatórios periódicos usados por empresas e pela imprensa", informa.

De acordo com o CEO da ValeCard, Alan Neto de Ávila, a proposta é dar mais visibilidade aos movimentos de preço e apoiar decisões em um ambiente de incerteza.

"O aumento das tensões internacionais trouxe um cenário de muita incerteza, não apenas sobre o comportamento dos preços, mas também sobre a disponibilidade de combustível em algumas regiões. Nosso objetivo é dar mais visibilidade a esses movimentos e oferecer suporte tanto ao mercado quanto à nossa rede de clientes, com informações atualizadas que ajudem empresas e consumidores a tomar decisões em um momento de volatilidade", afirma ele.

Volatilidade

O painel mostra variações desde 28 de fevereiro, antes do fechamento do Estreito de Ormuz, e aponta altas entre 28 de fevereiro e 15 de março. No período, o diesel comum subiu de R$ 5,69 para R$ 7,02 por litro (23,4%); o diesel S-10 avançou de R$ 5,83 para R$ 6,85 (17,5%); a gasolina passou de R$ 6,06 para R$ 6,58 (8,6%); e o etanol foi de R$ 4,31 para R$ 4,61 (7%).

A plataforma tem uma versão aberta ao público, com visão consolidada, e outra para clientes corporativos, com mais detalhamento para monitorar abastecimentos, buscar preços mais competitivos e identificar possíveis sinais de escassez.

Para o diretor de Mobilidade e Operações da ValeCard, Marcelo Braga, a leitura ampla de preços e disponibilidade pode ajudar empresas a redirecionar operações e reduzir riscos logísticos em momentos de instabilidade.

Especialistas apontam que a evolução dos preços nas próximas semanas dependerá principalmente da dinâmica internacional do petróleo, da reação do mercado de distribuição no Brasil e das medidas adotadas pelo governo para conter os repasses excessivos ao consumidor.



