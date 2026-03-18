Energia Livre Cemig propõe redução na conta de energia das empresas

Escolhendo a Energia Livre Cemig, as empresas podem obter até 35% de desconto na conta de energia (Divulgação/Cemig)

A Energia Livre Cemig, comercializadora integrante do grupo Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), lançou o primeiro e-commerce de energia do Brasil, permitindo a realização de simulações gratuitas e personalizadas para empresas, com contratação 100% online. Essa iniciativa busca ampliar a atuação da Companhia e disponibilizar seus serviços a empresas localizadas nas regiões Norte e Nordeste, através do Mercado Livre de Energia.

Atualmente, o Mercado Livre de Energia ou Ambiente de Contratação Livre (ACL) está disponível apenas para as empresas do grupo tarifário A (consumidoras de média ou alta tensão), como condomínios, supermercados, shoppings, postos de combustível, indústrias e agronegócios, permitindo que elas escolham a origem da sua eletricidade. Ou seja, mesmo recebendo eletricidade pela distribuidora local, essas empresas podem escolher o seu fornecedor de energia, negociando preços que permitem uma economia significativa nas contas.

Ao escolher a Energia Livre Cemig, referência no Mercado Livre de Energia, as empresas podem obter até 35% de desconto na fatura. E não é só isso: Além da previsibilidade orçamentária, essa decisão reforça o compromisso com o meio ambiente, já que toda eletricidade comercializada pela Cemig é 100% renovável e reconhecida internacionalmente com certificações de qualidade, como a I-REC (International Renewable Energy Certificate). A contratação de demanda sob medida também garante a adequação de carga de energia às necessidades do negócio e otimização da gestão energética.

Desde o início do Mercado Livre de Energia, a Cemig consolidou-se como grande referência no setor, sendo a primeira comercializadora do Brasil a superar 10 mil unidades consumidoras atendidas no ACL. A economia na conta de luz libera recursos para investimentos estratégicos em outras áreas, impulsionando o crescimento dos negócios e transformando custos em vantagem estratégica.

Com essa iniciativa, a Energia Livre Cemig se consolida como parceira estratégica dos clientes do Norte e Nordeste. Acesse o site oficial energialivre.cemig.com.br, faça uma simulação gratuita e descubra quanto sua empresa pode economizar.

