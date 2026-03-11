Gasolina ou etanol? Saiba o que é melhor para o bolso, após alta de preços no Grande Recife

Litro da gasolina chegou a mais de R$ 7. Economista avalia qual é a melhor opção para os motoristas

o litro de gasolina mais caro do país é encontrado no Acre, onde o valor médio na bomba custa R$ 7,57 (Crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Os preços dos combustíveis dispararam em Pernambuco e postos chegaram a vender o litro de gasolina por mais de R$ 7, na Região Metropolitana do Recife.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Pernambuco (Sindicombustíveis-PE) indicaou que os aumentos, que começaram na terça-feira (10), teriam relação com a tensão provocada pelo conflito no Oriente Médio. Possíveis irregularidades nos reajustes serão alvo de fiscalização do Procon do Recife.

Diante desse cenário de aumentos, fica a questão: usar gasolina ou mudar para etanol (álcool) nos veículos?

O economista e professor Sandro Prado analisou o cenário enfrentado pelo consumidor brasileiro e avalia que, neste momento, não seria mais vantajoso substituir a gasolina pelo etanol no uso doméstico:

“Não há porque substituir a gasolina pelo etanol, visto que o etanol também subiu proporcionalmente nos postos. Em termos financeiros, ainda é mais vantajoso abastecer com gasolina tipo C (a mistura de 70% gasolina e 30% etanol), que a única vendida no mercado, do que com o etanol”.



Ao comentar a situação do etanol, Prado afirma que o aumento não ocorreu por causa da procura pelo combustível: “não deram nem tempo da gente procurar, já anteciparam e repassaram uma previsão de aumento de custos para todos os produtos”, dispara.

Por fim, o economista também explicou que o GNV (gás natural veicular) pode ser uma alternativa para os motoristas, mas apenas no longo prazo, “já que todo o investimento para colocar o GNV, você perde aí o espaço do porta-mala, então não é uma decisão simples”, explica.

Nesse contexto, o professor acrescenta que outro segmento que já vinha em crescimento e que tende a registrar aumento nas vendas é o de carros elétricos, especialmente os modelos de entrada.

