IPCA-15 sobe 0,20% em janeiro, ante alta de 0,25% em dezembro e abaixo das projeções, diz IBGE

Com o resultado, o IPCA termina o ano dentro da meta do governo, de até 4,5% no acumulado de 12 meses (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta 0,20% em janeiro, após ter subido 0,25% em dezembro, informou na manhã desta terça-feira, 27, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, de avanço de 0,23%, com intervalo entre 0,15% e 0 42%.

Com o resultado anunciado pelo IBGE nesta terça-feira, a taxa acumulada em 12 meses do IPCA-15 registra elevação de 4,50%. As projeções iam de avanço de 4,00% a 4,73%, com mediana de 4,52%.



