Governo de Pernambuco anuncia mudanças na Adepe

A advogada Roberta Andrade Figueirôa assume interinamente a presidência da Adepe, além de ser a nova diretora de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos da instituição

Roberta Andrade Figueirôa, diretora geral de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos da ADEPE. (Foto: Divulgação)

O governo estadual terá mais uma troca de comando. Nesta quinta-feira (22), a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) anunciou a advogada Roberta Andrade Figueirôa como nova diretora de Fomento, Inovação e Arranjos Produtivos da instituição, além de assumir interinamente a presidência do órgão.

Roberta substituiu a advogada Ana Luiza Ferreira, que sai do governo para se dedicar à iniciativa privada. Em fala aos servidores da Adepe, a ex-diretora destaca ter vivido um momento transformador: “Juntos, ajudamos a dar uma nova cara ao desenvolvimento sustentável de Pernambuco, integrando economia, meio ambiente e justiça social”.

“Como secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, e também como a primeira mulher presidente da Adepe, Ana Luiza teve compromisso com Pernambuco que tenho certeza que levará para seus novos projetos”, afirmou a governadora Raquel Lyra (PSD).