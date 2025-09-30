Estado anuncia atração de R$ 54,7 milhões em investimentos, que podem gerar 498 empregos

Do total de investimentos dessas empresas, R$ 27,9 milhões serão destinados ao interior de Pernambuco, segundo anúncio feito nesta terça (30)

O estado anunciou R$ 54,7 milhões em investimentos pelo Prodepe e Proind, sendo R$ 27, 9 milhões para o interior do estado e R$ 26,7 milhões para a Região da Metropolina do Recife (Foto: Antônio Holanda/Adepe)

O governo de Pernambuco anunciou, nesta terça-feira (30), a atração de R$ 54,7 milhões em investimentos no estado, com a expectativa de geração de 498 empregos.

O anúncio aconteceu durante a 134º reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), na Agência de Desenvolvimento Econômico (Adepe).

No total, foram aprovados 54 projetos, sendo 30 em indústrias, sendo cinco por meio do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe) e 25 pelo Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco (Proind). Além de 16 projetos de centrais de distribuição e 8 de importação.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, destacou a geração de empregos por meio dos incentivos já atraídos em 2025 por meio dos programas.

“Os projetos incentivados com a lei do Prodep e do Proind estão gerando mais de 2.500 empregos diretos no ano de 2025. Isso chega em um momento que a gente recebe os números do Caged. Só no mês de agosto são 12 mil empregos de saldo positivo. Isso acumula mais de 156.000 empregos positivos gerados só na gestão”, disse.

O secretário detalhou, ainda, que o estado está em busca de investimentos internacionais.”Estaremos na China para interagir com os setores, principalmente o de alimentos, que tem um potencial exportador aqui no estado de Pernambuco. Vamos conversar com organismos multilaterais chineses e também daqueles que o Brasil participa em parceria com a China no BRICS, para tentar atrair novo capital para cá”, disse.

Cavalcanti informou também que o estado também estará em diálogo com o governo da Dinamarca, com foco no setor de investimento em ferrovias e estradas. O estado já possui parcerias estabelecidas com a APM Terminals da Maersk e a European Energy e a expectativa é atrair investimentos de novas empresas em Pernambuco.

Descentralização dos recursos

Dos R$ 54,7 milhões em investimentos pelo Prodepe e Proind, mais da metade seguirá para o interior do estado (R$ 27, 9 milhões), enquanto a Região Metropolitana do Recife é responsável pela atração de R$ 26,7 milhões.

A diretora-presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira destaca a descentralização desses investimentos em Pernambuco. “Com o Porto de Suape e o Porto Digital temos a concentração do PIB na Região Metropolitana do Recife, mas para combater a raiz das questões sociais, que é a desigualdade, a gente precisa promover essa interiorização. Estamos trabalhando e está dando resultado”, disse,

Entre os destaques dos projetos, estão a ampliação de produtos da Asa Indústria em Belo Jardim, no Agreste pernambucano, com o investimento de R$ 4,3 milhões pelo Prodepe, e da Indústria Tech-Cabos, no Recife, com o recurso previsto de R$ 4.9 milhões pelo Proind.

Empresas de importação e Centrais de Distribuição

Ainda durante a reunião, oito projetos de importação foram aprovados. Ao todo, as importações anuais previstas chegam a R$ 137,9 milhões e geram um recolhimento de ICMS de R$ 11,1 milhões para Pernambuco. Os incentivos que receberam parecer favorável do Condic também devem beneficiar 16 centrais de distribuição, com expectativa de geração de R$ 206,3 milhões entre compras e transferências anuais previstas e recolhimento anual de R$ 42,6 milhões para o estado.