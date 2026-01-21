O que acontece com clientes do Will Bank após liquidação pelo Banco Central

Com a liquidação, os rendimentos de contas e investimentos deixam de ser contabilizados a partir do dia da decisão do Banco Central

Will Bank (Divulgação)

A liquidação extrajudicial do Will Bank, determinada pelo Banco Central, interrompe as atividades da instituição e afeta diretamente clientes com dinheiro em contas e investimentos. A partir da decisão, todos os valores mantidos no banco ficam temporariamente bloqueados.

Quem possui aplicações protegidas pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), como CDBs, RDBs, LCIs, LCAs e outros produtos garantidos, terá direito a receber até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Esse valor inclui o principal investido e os rendimentos acumulados até a data da liquidação. Caso o saldo seja superior a esse limite, a diferença fica registrada como saldo remanescente no banco.

Com a liquidação, os rendimentos de contas e investimentos deixam de ser contabilizados a partir do dia da decisão do Banco Central. Ou seja, não há novos ganhos após essa data.

O pagamento dos valores cobertos pelo FGC depende de um processo formal. Primeiro, o liquidante nomeado pelo Banco Central envia ao fundo a lista de clientes com direito à garantia. Depois disso, o próprio cliente precisa solicitar o pagamento: pessoas físicas fazem o pedido pelo aplicativo do FGC, enquanto empresas utilizam o site da entidade. Após a confirmação dos dados e a assinatura digital do termo de adesão, o pagamento é feito diretamente na conta do titular, geralmente em até dois dias úteis.

Embora não haja um prazo fixo para o início dos pagamentos, casos semelhantes costumam ser resolvidos em cerca de 30 dias. Os valores são atualizados pela Taxa Referencial (TR), e o imposto devido é descontado no momento do crédito.

O FGC alerta que não autoriza intermediários para tratar do recebimento dos valores. Clientes não devem pagar taxas nem aceitar propostas de “facilitação” do processo, que é feito exclusivamente pelos canais oficiais do fundo.

Antes da liquidação, o Will Bank chegou a ter milhões de clientes e mantinha bilhões de reais em CDBs. A base de usuários, no entanto, já havia encolhido após a liquidação do Banco Master, instituição à qual o Will Bank era ligado.