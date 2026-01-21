BC decreta liquidação extrajudicial do Will Bank, controlado pelo Banco Master

O BC ainda determinou a indisponibilidade de bens de controladores e ex-controladores da Will Financeira

Will Bank (Divulgação)

O Banco Central decidiu, nesta quarta-feira (21), pela liquidação extrajudicial do Will Bank, que estava em Regime de Administração Especial Temporária (Raet) desde novembro de 2025, quando foi decretada a liquidação do Banco Master. As informações são do Estadão Conteúdo.

A Will Financeira integrava o Conglomerado Master, classificado pelo Banco Central como de pequeno porte, com atuação em crédito diversificado e enquadrado no segmento S3 da regulação prudencial. O conglomerado tinha participação limitada no Sistema Financeiro Nacional, com 0,57% do total de ativos e 0,55% das captações do sistema.

Quando o Banco Master S/A teve sua liquidação extrajudicial decretada, o Banco Central optou por submeter o Banco Master Múltiplo S/A ao RAET, avaliando que ainda havia possibilidade de preservar a operação da Will Financeira. No entanto, essa alternativa não se concretizou.

No dia 19 de janeiro, a Will Financeira deixou de cumprir a grade de pagamentos junto ao arranjo de pagamentos da Mastercard, o que resultou no bloqueio de sua participação no sistema. Segundo o Banco Central, o episódio evidenciou o agravamento da situação econômico-financeira da instituição e a sua condição de insolvência, além do vínculo direto com o Banco Master S/A, já em liquidação.

Diante desse cenário, a autoridade monetária considerou inevitável a decretação da liquidação extrajudicial da Will Financeira. O Banco Central informou ainda que seguirá com as apurações para identificar eventuais responsabilidades, podendo aplicar sanções administrativas e encaminhar informações a outros órgãos competentes.

O BC ainda determinou a indisponibilidade de bens de controladores e ex-controladores da Will Financeira: Will Holding Financeira, Master Holding Financeira, 133 Investimentos e Participações, Armando Miguel Gallo Neto, Daniel Vorcaro, Felipe Wallace Simonsen, Felipe Félix Soares e Ricardo Saad Neto.