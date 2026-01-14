Pais devem se planejar com antecedência para economizar na compra do material escolar

De acordo com o Procon Pernambuco, produtos de uso coletivo não podem ser exigidos na lista de materiais escolares (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O início do ano e a volta às aulas acende um alerta para os pais que buscam economizar os gastos diante de outros compromissos financeiros e impostos como o IPTU e o IPVA. Para quem deseja gastar menos, cautela e planejamento na hora da compra do material escolar podem ser uma saída para aliviar o peso das despesas.

Segundo o economista Gil do Vigor, comprar sem uma organização prévia pode aumentar os gastos. “O primeiro passo é não comprar no susto! Material escolar torna-se caro quando as pessoas agem com pressa. Minha dica é fazer uma triagem em casa, antes de sair para comprar, separando o que sobrou do ano passado e o que realmente a criança ou adolescente precisa, de acordo com a lista da escola”, destaca.

De acordo com ele, após esse processo, o ideal é pesquisar preços em pelo menos três lugares e fazer comparações, levando em consideração que os itens comprados online ou de forma física podem variar o valor. Outra dica do economista é definir um teto de gasto antes de iniciar as compras, isso evita o desejo de consumir além do necessário.

Planejamento anual

Gil do Vigor orienta que, como o período de matrículas escolares acontece anualmente, é importante ir guardando mensalmente valores pequenos ao longo do ano. “De pouco em pouco, esse dinheiro vai se tornar uma grande quantia. Geralmente, a compra por impulso acontece quando não há esse planejamento”, afirma.

No caso em que a família não tem um valor sobrando, é fundamental fazer duas listas, a primeira com itens que a criança precisa e a segunda com produtos que ela quer.

O economista também sugere o reaproveitamento de materiais que a criança já possui como forma para economizar ainda mais. “Para reaproveitar é simples, coloque em uma mesa tudo que a criança já possui (lápis de cor, canetinha, tesoura, régua, estojo, mochila), (pois) muita coisa só precisará de reposição parcial”, disse. Segundo ele, isso facilita identificar o que a criança realmente precisa usar no ano letivo. Além disso, conforme os itens forem acabando, dá tempo de fazer a reposição dos materiais de forma tranquila.

Compra coletiva

Ele orienta ainda, que a compra pode sair ainda mais barata quando as famílias se reúnem para comprar em atacado. “Outra dica é fugir das tendências, como o caderno de personagem, mochila da moda e etc. porque você paga mais pela marca do que pelo produto”.

Ele orienta ainda que os pais priorizem o custo por uso, um item um pouco mais caro, mas durável, pode sair mais barato ao longo do ano. Ficar atento ao tempo da compra também é importante. “Por exemplo, se todo mundo compra na mesma semana, o preço tende a ficar mais caro”, aponta.

Para Gil do Vigor, é importante o diálogo entre os pais e as crianças. Isso “abre o jogo” sobre a realidade financeira permite que esse estudante aprenda na prática a se planejar . “Também é importante ensinar a diferença entre desejo e necessidade. Quando ela entende que escolher uma mochila mais simples pode liberar dinheiro para algum item que deseja mais, é um incentivo para se tornar um adulto que sabe fazer boas escolhas”, conclui.

Materiais escolares proibidos

De acordo com o Procon Pernambuco, produtos de uso coletivo não podem ser exigidos na lista de materiais escolares. Confira quais são o materiais proibidos, segundo o órgão:

Álcool (líquido ou gel)

Argila

Bolas de isopor

Brinquedos e jogos

Descartáveis

Cordões e linhas

Elásticos e fitas

Lã

Livros plásticos

Higiene pessoal

Material de escritório

Limpeza geral

Medicamentos

Palitos e papel para balas

Pregadores

Produtos de construção civil

TNT

Produtos de higiene pessoal

Papel higiênico

Escova e pasta de dente

Sabonete

Shampoo e condicionador

Lenços descartáveis

Expediente escolar

Carimbos

Tinta e cartucho

CD/DVD/ pen-drive

Colas coloridas

Envelopes

Fitas adesivas

Giz

Grampeador e grampos

Marcadores

Papel (sulfite, ofício, convite)

Pastas e plásticos

Pincéis atômicos

Limpeza e outros