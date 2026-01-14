Pais devem se planejar com antecedência para economizar na compra do material escolar
Volta às aulas exige organização e pesquisa de preços na compra do material escolar; confira dicas para economizar
Publicado: 14/01/2026 às 21:23
De acordo com o Procon Pernambuco, produtos de uso coletivo não podem ser exigidos na lista de materiais escolares (Foto: Arquivo/Agência Brasil)
O início do ano e a volta às aulas acende um alerta para os pais que buscam economizar os gastos diante de outros compromissos financeiros e impostos como o IPTU e o IPVA. Para quem deseja gastar menos, cautela e planejamento na hora da compra do material escolar podem ser uma saída para aliviar o peso das despesas.
Segundo o economista Gil do Vigor, comprar sem uma organização prévia pode aumentar os gastos. “O primeiro passo é não comprar no susto! Material escolar torna-se caro quando as pessoas agem com pressa. Minha dica é fazer uma triagem em casa, antes de sair para comprar, separando o que sobrou do ano passado e o que realmente a criança ou adolescente precisa, de acordo com a lista da escola”, destaca.
De acordo com ele, após esse processo, o ideal é pesquisar preços em pelo menos três lugares e fazer comparações, levando em consideração que os itens comprados online ou de forma física podem variar o valor. Outra dica do economista é definir um teto de gasto antes de iniciar as compras, isso evita o desejo de consumir além do necessário.
Planejamento anual
Gil do Vigor orienta que, como o período de matrículas escolares acontece anualmente, é importante ir guardando mensalmente valores pequenos ao longo do ano. “De pouco em pouco, esse dinheiro vai se tornar uma grande quantia. Geralmente, a compra por impulso acontece quando não há esse planejamento”, afirma.
No caso em que a família não tem um valor sobrando, é fundamental fazer duas listas, a primeira com itens que a criança precisa e a segunda com produtos que ela quer.
O economista também sugere o reaproveitamento de materiais que a criança já possui como forma para economizar ainda mais. “Para reaproveitar é simples, coloque em uma mesa tudo que a criança já possui (lápis de cor, canetinha, tesoura, régua, estojo, mochila), (pois) muita coisa só precisará de reposição parcial”, disse. Segundo ele, isso facilita identificar o que a criança realmente precisa usar no ano letivo. Além disso, conforme os itens forem acabando, dá tempo de fazer a reposição dos materiais de forma tranquila.
Compra coletiva
Ele orienta ainda, que a compra pode sair ainda mais barata quando as famílias se reúnem para comprar em atacado. “Outra dica é fugir das tendências, como o caderno de personagem, mochila da moda e etc. porque você paga mais pela marca do que pelo produto”.
Ele orienta ainda que os pais priorizem o custo por uso, um item um pouco mais caro, mas durável, pode sair mais barato ao longo do ano. Ficar atento ao tempo da compra também é importante. “Por exemplo, se todo mundo compra na mesma semana, o preço tende a ficar mais caro”, aponta.
Para Gil do Vigor, é importante o diálogo entre os pais e as crianças. Isso “abre o jogo” sobre a realidade financeira permite que esse estudante aprenda na prática a se planejar . “Também é importante ensinar a diferença entre desejo e necessidade. Quando ela entende que escolher uma mochila mais simples pode liberar dinheiro para algum item que deseja mais, é um incentivo para se tornar um adulto que sabe fazer boas escolhas”, conclui.
Materiais escolares proibidos
De acordo com o Procon Pernambuco, produtos de uso coletivo não podem ser exigidos na lista de materiais escolares. Confira quais são o materiais proibidos, segundo o órgão:
- Álcool (líquido ou gel)
- Argila
- Bolas de isopor
- Brinquedos e jogos
- Descartáveis
- Cordões e linhas
- Elásticos e fitas
- Lã
- Livros plásticos
- Higiene pessoal
- Material de escritório
- Limpeza geral
- Medicamentos
- Palitos e papel para balas
- Pregadores
- Produtos de construção civil
- TNT
Produtos de higiene pessoal
- Papel higiênico
- Escova e pasta de dente
- Sabonete
- Shampoo e condicionador
- Lenços descartáveis
Expediente escolar
- Carimbos
- Tinta e cartucho
- CD/DVD/ pen-drive
- Colas coloridas
- Envelopes
- Fitas adesivas
- Giz
- Grampeador e grampos
- Marcadores
- Papel (sulfite, ofício, convite)
- Pastas e plásticos
- Pincéis atômicos
Limpeza e outros
- Materiais de limpeza (detergente, esponja, desinfetante, sabão etc.)
- Medicamentos
- Produtos de construção
- TNT