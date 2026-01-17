Acordo Mercosul-UE pode render economia de R$ 1,3 bi na exportação de suco

Estimativa de economia tarifária é da Associação Nacional da Indústria Exportadora de Sucos Cítricos para os primeiros cinco anos do acordo comercial entre os dois blocos

Bandeiras do Mercosul e da União Europeia (União Europeia/Mercosul)

A assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE), realizada neste sábado (17) deve proporcionar uma economia tarifária acumulada de aproximadamente US$ 250 milhões (o equivalente a cerca de R$ 1,3 bilhão) nos primeiros cinco anos de vigência do tratado para as exportações brasileiras de suco de laranja. A estimativa é da Associação Nacional da Indústria Exportadora de Sucos Cítricos (CitrusBR).

"Para tanto, consideramos a média de preço e volume dos últimos dez anos e projetamos os descontos ano a ano para ter uma ideia da economia no pagamento do imposto de importação", avalia o diretor-executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto.

Após a entrada em vigor, os três principais tipos de suco exportados terão um cronograma de descontos tarifários que chegará à tarifa zero em um intervalo de 7 a 10 anos.

"Em cinco anos, já alcançaremos uma tarifa 50% menor do que a praticada atualmente, o que é relevante", explica Netto, que ressalta que ainda é preciso esperar a aprovação do acordo no Parlamento Europeu e no Congresso Brasileiro.

"Como o assunto é de interesse dos dois lados, é possível que o processo seja finalizado ainda neste ano, com a entrada em vigor das novas tarifas ainda em 2026", afirma o diretor-executivo da CitrusBR.