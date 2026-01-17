Peña destaca 'acordo histórico' Mercosul-UE e diz que Lula foi essencial neste processo

Presidente do Paraguai ainda acenou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lamentando sua ausência no evento. Segundo Peña, sem Lula o bloco não haveria chegado a "este dia"

Presidente do Paraguai, Santiago Peña (LUIS ROBAYO/AFP)

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou neste sábado, 17, que a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia é um "feito histórico" e "envia um sinal claro em favor do comércio internacional como fator de cooperação e crescimento em um cenário marcado por tensões".

Peña destacou como o acordo une dois dos mercados mais importantes do mundo, Europa e América do Sul. Segundo o presidente, o pacto demonstra que o caminho do diálogo e cooperação e a fraternidade é o "único caminho". O líder ainda destacou como tal caminho "foi longo". "Levou mais de 25 anos para superarmos enormes dificuldades", ponderou.

O paraguaio ressaltou que o acordo é o "maior compromisso comercial negociado pelo Mercosul e um dos mais relevantes celebrados pela União europeia" e vai "beneficiar milhões de cidadãos que verão melhoras substanciais em suas vidas". Segundo o presidente, a assinatura é uma conquista de um entendimento que deixa para trás o "unilateralismo, desconfianças e egoísmo para abrir janelas um futuro melhor".

De outro lado, Peña destacou que não se pode "cair no erro da autocomplacência". Segundo o presidente, foi "perdido muito tempo" e poderia ter se chegado a um acordo mais proveitoso. "Poderíamos ter feito mais e conseguido mais benefícios para nossos povos. Apostemos em um futuro com mais coragem, audácia e aprofundemos nossa União. Em um mundo complexo, UE e América do Sul devem se unir para mostrar um caminho diferente", assinalou, citando um futuro em que os blocos sejam "atores principais da história".

Lula

O presidente do Paraguai ainda acenou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lamentando sua ausência no evento. Segundo Peña, sem Lula o bloco não haveria chegado a "este dia".

"Lula foi um dos impulsores fundamentais deste processo. Em seu nome saúdo a todos os líderes e visionários do Mercosul que apostaram na integração no século XXI para deixar atrás a história de conflito que marcou o continente em épocas anteriores", frisou.