Recife tem quarto aluguel mais caro do país em dezembro, segundo índice FipZap

Rentabilidade das locações no Recife é a terceira maior do pais (Sandy James/DP Foto)

O Recife tem o quarto aluguel mais caro do Brasil, segundo o índice FipZap de dezembro de 2025. Divulgado mensalmente, o levantamento indica que a locação do metro quadrado da cidade custa, em média, R$ 60,89/m².

O valor do aluguel na capital pernambucana só é superado por Barueri (70,35%), no interior de São Paulo, por Belém (R$ 63,69/m²), no Pará, e pela cidade de São Paulo (R$ 62,56/m²). Já a rentabilidade da locação na cidade é a terceira maior entre as cidades brasileiras, com retorno médio de 8,37%.

Dentre os bairros do Recife, o Parnamirim registrou o aluguel com metro quadrado mais caro, custando R$ 71,90. O valor representa uma alta de 25,4% em relação ao mesmo período de 2024.

A segunda locação mais cara da capital pernambucana foi identificada no bairro do Pina, na Zona Sul, com média de R$ 69,90 por metro quadrado. O bairro é seguido por Espinheiro (R$ 64,5/m²), Graças (R$ 63,5/m²), Boa Viagem (R$ 63,1/m²), Tamarineira (R$ 60,5/m²), Santo Amaro (R$ 60,2/m²), Madalena (R$ 59,6/m²), Casa Amarela (R$ 52,6/m²) e Cordeiro (R$ 27,4/m²).

Nacional

Segundo o FipZap, que monitora 36 cidades brasileiras, o valor médio do aluguel no país em dezembro foi de R$ 50,98/m². Imóveis com um apenas um dormitório seguem com o metro quadrado mais caro para locação (R$ 68,37), embora as unidades com três dormitórios tenham apresentado a maior alta no acumulado do ano passado (10,19%).