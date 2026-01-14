Surfix tem novo certificado Tier III

O certificado, concedido pelo Uptime Institute, consolida a Surfix como único Data Center Tier III de Pernambuco e um dos três do Norte-Nordeste

Executivos ressaltam que empresa está preparada para processar e armazenar dados (Francisco SIlva/DP Foto)

Na manhã de ontem, a Surfix Cloud & Data Center anunciou a conquista do certificado internacional

Tier III Facility em um café da manhã voltado para a imprensa, realizado na sede da empresa, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O certificado consolida o data center como o primeiro e único Tier III de Pernambuco e um dos três com essa certificação em todo o Norte-Nordeste do Brasil.

O Diretor Executivo da Surfix, Aresk Melo, explica o significado desse reconhecimento: “Nós já tínhamos a certificação Tier III Design e agora obtemos a Tier III Facility, que atesta uma infraestrutura com 99,9% de SLA (Service Level Agreement) e um ambiente que garante segurança e conectividade que está totalmente preparado para o processamento e armazenamento de dados”.



O certificado foi concedido em 2025 pelo Uptime Institute, instituto constituidor do padrão de qualidade no setor. Com um investimento de R$ 2,5 milhões na adequação e certificação dos seus serviços, a Surfix tem uma disponibilidade de 99,9%. A companhia também possui as certificações internacionais ISO 27001 (Segurança da Informação) e ISO 27701 (Privacidade e Governança de Dados).



A sua infraestrutura foi projetada para entregar alta disponibilidade, com redundância energética e de refrigeração, incluindo controle de umidade e temperatura, servidores de última geração, proteção contra incêndio e inundações, conexões independentes com múltiplas operadoras e monitoramento contínuo no Network Operations Center.

“A Surfix nasceu conectando pessoas e hoje conecta o futuro. Nosso propósito é simplificar a vida das pessoas e das empresas, oferecendo tecnologia segura, integrada e de alto desempenho, com governança

e proximidade. Cada solução é pensada para garantir entrega com qualidade, confiança e continuidade dos serviços prestados, sempre com foco no desenvolvimento dos nossos clientes”, destaca Dárcio Macêdo Filho,

diretor institucional da Surfix.



Com cerca de 500 clientes, a Surfix atende empresas dos setores de finanças, saúde, governo, indústria, varejo e serviços essenciais, com serviços de cloud computing, data center, cibersegurança avançada, conectividade e telefonia digital. Agora, o seu objetivo é protagonizar a descentralização dos data centers no país, com planos para inaugurar uma nova unidade certificada Tier III em Salvador, ainda em 2026.