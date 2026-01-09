Nova empresa focada em cibersegurança de corporaçaões é fundada

Grupo Pitang (Foto: Divulgação)

Em 2025, 80% das empresas brasileiras sofreram tentativas de ataques cibernéticos, enquanto 97% dos executivos acreditam que enfrentarão riscos significativos nos próximos meses, segundo o CIO Report, divulgado em conjunto pela Logicalis e Vanson Bourne. A partir dessa necessidade, o Grupo Pitang criou a REVL Security, empresa focada exclusivamente na segurança da informação em ambiente digital, ou cibersegurança.

O investimento é encabeçado pelo empreendedor Janguiê Diniz. Segundo ele, esse é “um tema estratégico para qualquer empresa que queira crescer de forma sustentável”. Ainda de acordo com Diniz, a operação é sólida, pensada desde a origem para responder aos riscos reais do ambiente digital atual, incluindo proteção de dados, continuidade dos negócios e confiança.

O Grupo Pitang, empresa de tecnologia com atuação nacional e internacional, entra agora no mercado com o lançamento da REVL Security, que surgiu de uma conversa entre os sócios do grupo, Diniz e Claudio de Castro, que veem a área como uma oportunidade. “A criação da REVL Security nasce da leitura muito clara do que estamos vendo no mercado: as ameaças evoluíram, ficaram mais sofisticadas e exigem uma resposta à altura. A cibersegurança é um pilar estratégico para o futuro da tecnologia”, destaca Claudio de Castro.

A REVL Security foi criada com o objetivo de ajudar empresas a prevenir, identificar e reduzir riscos cibernéticos, usando uma abordagem inteligente, ofensiva e focada no comportamento real das ameaças. A equipe foi formada com a chegada de Marcelo Almeida e Felipe Morais, profissionais experientes em Segurança da Informação, com ampla vivência em ambientes complexos e projetos importantes.

Esse novo investimento fortalece o crescimento do Grupo Pitang, fundado em 2004, com mais de 400 colaboradores, e se soma ao histórico de sucesso de suas empresas investidas, como a BbChain, que é referência em blockchain e segurança transacional; e a Dream Experience, que atua na melhoria de desempenho organizacional usando o CRM da Salesforce. Ambas as empresas tiveram seu fortalecimento após a entrada do grupo.

