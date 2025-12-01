Pernambuco terá R$ 7,3 bilhões em investimentos da Chamada Nordeste da Nova Indústria Brasil

Uma das principais características da seleção é a participação de micro, pequenas e médias empresas, que representam 74% das propostas aprovadas no estado

Diretora de Crédito do BNDEs, Maria Fernanda Coelho. ( Foto: Jonathan Dourado)

Pernambuco é um dos estados que receberá investimentos potenciais de R$ 7,3 bilhões com a seleção de 34 projetos na Chamada Nordeste da Nova Indústria Brasil (NIB), iniciativa que busca modernizar a indústria da região. As propostas aprovadas já começam a ser procuradas em dezembro pelas instituições financeiras participantes, que avaliarão detalhadamente cada projeto para oferecer linhas de crédito e apoio técnico.

No total, a chamada selecionou 189 projetos em todo o Nordeste, somando R$ 113 bilhões em investimentos previstos, quase 11 vezes acima da estimativa inicial de R$ 10 bilhões. Pernambuco se destaca com iniciativas em setores estratégicos como transição energética, hidrogênio verde, bioeconomia, data centers verdes e indústria automotiva.

Uma das principais características da seleção é a participação de micro, pequenas e médias empresas, que representam 74% das propostas aprovadas no estado. Essa predominância mostra o potencial dessas empresas em transformar inovação em emprego e renda, além de ampliar a cooperação com universidades e centros de pesquisa.

Chamada Nordeste

A Chamada Nordeste é uma ação conjunta de BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Finep, com apoio técnico da Sudene e do Consórcio Nordeste. Pela primeira vez, essas instituições atuam de forma integrada, combinando crédito, subvenção econômica e outros instrumentos de apoio, com o objetivo de fomentar projetos industriais estruturantes na região.

Para o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, “a resposta do Nordeste à chamada da Nova Indústria Brasil é uma prova inquestionável do potencial de inovação e do empreendedorismo da região”.

“O mais importante: 74% destas propostas vêm de micro, pequenas e médias empresas, que são o motor que transforma inovação em emprego e renda. Com esta chamada, estamos garantindo que o desenvolvimento sustentável e a neoindustrialização cheguem na ponta, alcançando os que estão mais perto das necessidades e das oportunidades locais”.

Ampliação de crédito

O presidente do Consórcio Nordeste e governador do Piauí, Rafael Fonteles, destacou que sua principal bandeira foi ampliar o crédito ao setor produtivo, visando corrigir a histórica desproporção entre os recursos recebidos e a participação da região no PIB nacional. “Hoje celebramos o grande anúncio dessa coalizão de bancos liderados pelo BNDES, garantindo um volume de recursos jamais visto na história da industrialização nordestina. São investimentos na área da indústria verde, da transição energética e da bioeconomia, tudo a ver com o potencial que o Nordeste tem.”

"O BNDES está fazendo, em conjunto com as instituições parceiras, o Consórcio do Nordeste e a Sudene, uma entrega extraordinária. No governo do presidente Lula, o Nordeste voltou a ser prioridade, porque tem proposta, porque tem desenvolvimento e precisa ser tratado com a dignidade que não teve em governos anteriores. O BNDES aumentou em 32% os recursos para a região e essa chamada é um marco para o Nordeste, vai significar um salto de desenvolvimento e de oportunidades", afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Estruturação de projetos

Os projetos selecionados passam agora para a fase de estruturação dos Planos de Suporte Conjunto (PSC), que funcionam como guias para ajudar as empresas a acessar os instrumentos de apoio mais adequados. Os PSC serão concluídos ainda em dezembro, antecipando o cronograma inicial. Após receberem os planos, as empresas poderão encaminhar suas propostas para análise técnica, financeira e jurídica, seguindo o fluxo normal das instituições envolvidas.

Ao todo, 32% dos projetos foram apresentados em consórcio, enquanto 77% envolvem parceria com instituições de ciência e tecnologia. Além disso, empresas não aprovadas também serão procuradas para avaliação de oportunidades, ampliando o alcance da iniciativa e fortalecendo a industrialização do Nordeste.

