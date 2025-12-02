Heineken transfere produção cearense para fábrica de Igarassu

Unidade pernambucana vai absorver produção da cervejaria após o investimento feito de R$ 1,2 bilhão concluído em agosto deste ano

Fábrica da Heineken em Igarassu (Divulgação)

O Grupo Heineken anunciou, nesta terça-feira (2), a transferência de toda a sua produção da cervejaria de Pacatuba, no Ceará, para a fábrica que já mantém em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. A novidade é resultado do investimento de R$ 1,2 bilhão na expansão da capacidade produtiva da unidade, anunciada em 2023 e concluída em agosto deste ano. Esse processo ainda levou à geração de 130 novos empregos diretos.

Segundo a empresa, com a mudança, Pernambuco se torna o principal polo da empresa na região.

“O Nordeste é uma região estratégica para nós, com consumo crescente e maior interesse por marcas de qualidade e valor agregado. A ampliação de Igarassu nos permitiu unir eficiência, tecnologia e sustentabilidade para atender essa demanda e sustentar nossa liderança na categoria puro malte”, explicou o vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos do Grupo, Mauro Homem.



De acordo com a empresa, a unidade de Igarassu foi preparada para atender ao crescimento acelerado de marcas puro malte e conta com tecnologias de ponta, abastecimento de energia por fontes 100% renováveis e processos que contribuem para redução do uso de água.

O vice-presidente reforça ainda que “consolidar o volume em Igarassu é uma decisão que reflete nossa visão de futuro e todos os recentes investimentos no Brasil, alinhadas as melhores práticas locais e internacionais de produção”.



Apesar de não informar os números consolidados, a empresa ainda ressaltou que, com a centralização no estado, a produção da marca Amstel na unidade de Igarassu está triplicando.

Esse seria ainda o resultado de uma estratégia nacional de eficiência operacional da empresa e foco nas categorias premium e puro malte. Em novembro, a companhia inaugurou uma nova cervejaria em Passos (MG), que já iniciou a produção de novos volumes de Heineken e Amstel, desta vez, para abastecer o mercado do sudeste

