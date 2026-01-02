Pernambuco terá R$ 6,27 bilhões do FNE em 2026, com foco em pequenos produtores e microempresas

Os recursos serão direcionados, principalmente, para pequenos produtores rurais, microempreendedores e empresas de pequeno porte, que são a prioridade do FNE neste ano

Banco do Nordeste (Foto: Divulgação)

Pernambuco será um dos principais beneficiados pelo orçamento recorde do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) em 2026. O estado contará com R$ 6,27 bilhões em recursos, o equivalente a 11,9% do total do fundo, sendo o terceiro maior destino dos investimentos, atrás apenas da Bahia e do Ceará.

Os recursos serão direcionados, principalmente, para pequenos produtores rurais, microempreendedores e empresas de pequeno porte, que são a prioridade do FNE neste ano. Do total do orçamento do fundo, 62% serão destinados à base produtiva, o que deve refletir diretamente na economia pernambucana, sobretudo no interior do estado, onde o crédito tem papel decisivo na geração de renda e empregos.

Entre as linhas que mais impactam Pernambuco estão os financiamentos voltados à agricultura familiar, por meio do Pronaf, além do microcrédito urbano que atende pequenos negócios nas cidades. Também ganham destaque os recursos para energias renováveis, saneamento básico e projetos sustentáveis, áreas que vêm crescendo no estado e devem receber apoio do FNE Verde e do FNE Proinfra.

A manutenção do equilíbrio na distribuição entre os estados foi um dos critérios adotados para o orçamento de 2026. Segundo a Sudene e o Banco do Nordeste, todos os estados tiveram crescimento de 11% na disponibilidade de recursos, garantindo estabilidade para o planejamento de investimentos locais.

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste terá o maior orçamento da sua história em 2026, somando R$ 52,6 bilhões, um crescimento de 11,1% em relação a 2025. Do total previsto, mais da metade, R$ 32,6 bilhões, serão direcionados aos setores considerados prioritários, pequenos produtores rurais, microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte.

O principal destaque do orçamento é a agricultura familiar. O Pronaf contará com R$ 11,69 bilhões, 22,2% de todo o FNE, com o objetivo de garantir segurança alimentar, a permanência do homem e da mulher no campo e a modernização da produção rural. Já o FNE Rural terá R$ 7,60 bilhões, representando 14,5% do orçamento.

As linhas voltadas à sustentabilidade e à infraestrutura, como o FNE Verde, terão R$ 5,06 bilhões, voltados a tecnologias limpas e preservação ambiental, enquanto o FNE Proinfra contará com R$ 6,28 bilhões para investimentos em energia renovável e saneamento básico. Para o empreendedorismo urbano, o microcrédito do FNE PNMPO terá R$ 5,25 bilhões, e o FNE MPE, destinado a micro e pequenas empresas, ficará com R$ 5,06 bilhões.

O FNE atingiu a maior sustentabilidade financeira do fundo, passando a depender menos de novos aportes do Tesouro Nacional e mais do retorno dos próprios financiamentos. Os reembolsos líquidos cresceram 144,1%, desde 2022, e os repasses do Tesouro aumentaram 69,2%.