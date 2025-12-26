Porto do Recife recebe cinco propostas em licitação de dragagem

Processo de licitação do Porto do Recife está em fase de habilitação das propostas. Investimento é na ordem de R$ 100 milhões e expectativa é para início do serviço em 2026

Segundo o Porto do Recife, cinco empresas apresentaram propostas. Para ser habilitada, a empresa ganhadora apresenta a documentação e o prazo de abertura de recurso é aberto para as demais concorrentes (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Porto do Recife está em fase de habilitação das propostas para a licitação da dragagem dos canais interno e externo do atracadouro. Segundo o Porto, cinco empresas apresentaram propostas para realizar o serviço.

O investimento na ordem de R$ 100 milhões para o serviço deve permitir que o atracadouro receba navios de maior porte, com calado operacional de 12 metros. A expectativa é de que a dragagem comece no primeiro trimestre de 2026.

Para ser habilitada, a empresa ganhadora apresenta a documentação e o prazo de abertura de recurso é aberto para as demais concorrentes.

Em entrevista ao Diario no início deste mês, o presidente do Porto do Recife, Paulo Nery, destacou como será o processo. “É uma licitação integrada, onde a empresa contratada não só executa a obra, mas também será responsável pela elaboração do projeto básico e do projeto executivo. Teremos ainda a contratação de uma empresa de supervisão”, disse.

Nery destacou ainda que a dragagem permitirá ao Porto manter e aumentar a base de clientes. “Essa capacidade atende bem aos nossos clientes e aos futuros clientes que estamos prospectando para o Porto do Recife”, afirmou.