Porto do Recife fecha 2025 com faturamento de R$ 55 milhões

Em entrevista ao Diario, o presidente do Porto do Recife, Paulo Nery, faz um balanço dos resultados do Porto do Recife em 2025 e fala dos projetos para o próximo ano

Presidente do Porto do Recife, Paulo Ney (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

Historicamente parte da rota econômica do estado, o Porto do Recife planeja ampliar sua capacidade em 2026 com as obras da dragagem, que deve fazer com que o atracadouro receba navios com maior porte, aumentando assim a sua competitividade. Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o presidente do Porto, Paulo Nery, revelou que o faturamento do ancoradouro neste ano foi de R$ 55 milhões, além disso, ele detalhou os principais investimentos para o atracadouro ao longo de 2025 e antecipou alguns projetos que já estão previstos para o próximo ano.

Faturamento

O Porto fechou 2024 com R$ 48 milhões de faturamento e nós vamos fechar esse ano com R$ 55 milhões, com um incremento de 15%. A expectativa era de chegar a algo em torno de 20 a 25% de crescimento, mas dois componentes externos nos atingiu. O primeiro foi o tarifaço americano. Nós temos dois produtos que são importantes demais dentro da nossa carteira de clientes, que são os fertilizantes importados da Rússia; e o açúcar, que ocupa posição de destaque no Porto. Além do tarifaço, que gerou uma redução drástica na margem de resultado dos nossos clientes usineiros, por causa da queda na exportação do produto para os EUA, também houve o fator climático que atingiu a produção do açúcar.

Dragagem

Tivemos a autorização para abrir uma licitação para a dragagem dos canais interno e externo do Porto do Recife. É um investimento na ordem de R$ 100 milhões, com entrega de propostas até o dia 15 de dezembro. É uma uma licitação integrada, onde a empresa contratada não só executa a obra, mas também será responsável pela elaboração do projeto básico e do projeto executivo. Teremos ainda a contratação de uma empresa de supervisão que nos ajudará a acompanhar essa obra e os projetos. A expectativa é de que a dragagem comece no primeiro trimestre de 2026. A partir dela, a gente vai poder manter e aumentar a nossa base de clientes, recebendo navios com calado operacional de 12 metros, o que atende bem aos nossos clientes e aos futuros clientes.

Drenagem e pavimentação do Porto

Nós estamos com um projeto executivo sendo elaborado por uma empresa contratada para que a gente possa implantar um novo sistema de drenagem e pavimentação do Porto. Isso é muito importante porque o atual sistema tem um problema no funcionamento e que tem gerado a fuga de materiais porque alguns lugares cederam. Esse investimento é na ordem de R$ 20 milhões. Já temos uma parte desse recurso, mas estamos captando mais recursos. No próximo, a expectativa é lançar uma licitação para realizar esse serviço.

Investimentos acontecendo

A empresa Liquiport que está fazendo investimentos no Porto do Recife na ordem de R$ 70 milhões, ela está construindo um terminal para o armazenamento e distribuição de malte cevada. Isso proporcionará uma um crescimento gigante na capacidade do Porto de atender às grandes indústrias cervejeiras de Pernambuco e de outras regiões aqui próximas. A previsão para iniciar a operação é julho do próximo ano.

Outro grande investimento que está acontecendo é a ampliação dos armazéns da Fertine, do grupo Fertipar, o maior grupo de fertilizantes do Brasil. Ela venceu o leilão e está ampliando sua capacidade aqui no Porto. Ela já atende tanto Pernambuco, quanto Paraíba e Alagoas, mas há uma expectativa de que ela se transforme num grande hub de distribuição de fertilizante para o Norte e Nordeste.

Cargas transportadas em 2025

Nesse ano, a gente movimentou 1,7 milhões de toneladas de cargas. A expectativa era de ter passado dos 2 milhões, mas tivemos variáveis que atrapalharam a história. Porém, no próximo ano, essa meta vai ser superada. Nesses quase 2 milhões, o açúcar é o destaque, foram cerca de 500 mil toneladas transportadas. Em seguida, vem a Fertine com quase 300 mil toneladas.

Açúcar

O Sindaçúcar implantou no Porto do Recife um novo equipamento chamado Shiploader. Ele carrega o açúcar a granel e leva para o porão dos navios. Esse é um investimento para reduzir perdas e aumentar a efetividade da operação do açúcar no Porto, tornando a operação ainda mais competitiva. Isso também é muito importante para a gente.

Terminal de passageiros

Nós já recebemos três navios nessa temporada, mais de 5 mil turistas que chegaram ao Recife. Na temporada, que começou em outubro e se encerra em abril de 2026, a previsão é de mais 16 navios, que totalizam cerca de 28 mil turistas que chegarão aqui a Pernambuco por meio do terminal marítimo de passageiros. O terminal marítimo está sendo alvo de estudos para fazer uma concessão com um parceiro privado. Acredito muito nas parcerias público privadas para que a gente possa ter recursos para atender todas as demandas.

Expectativa para 2026

Tanto a Liquiport quanto a Fertine já eram clientes nossos, mas ainda tinham algumas dúvidas sobre os investimentos e nós conseguimos (esses recursos), pautados nos princípios de negociação, de transparência e segurança jurídica. Assim, eles assinaram o contrato e estão e as obras já estão em expansão. Com isso, tudo aponta que 2026 seja um ano de virada do Porto do Recife. Mas nesse ano ainda, também realizamos a gestão de contratos, de redução de custos e busca de novos clientes.