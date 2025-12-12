Avicultura se destaca como setor dominante da agropecuária pernambucana, segundo IBGE

Frangos representam 99,34% do total de cabeças abatidas no estado no 3º trimestre de 2025, dominando o setor de agropecuária

Frangos ( Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O setor de aves domina a agropecuária em Pernambuco, segundo a pesquisa trimestal de abate de animais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 19.903.649 cabeças no total, sendo 19.771.590 apenas de frangos. Também foram abatidos 83.851 bois, 20.115 vacas, 4.307 novilhos e 2.758 novilhas, totalizando 111.031 cabeças de bovinos.

Os frangos responderam por 99,34% do total de cabeças abatidas no 3º trimestre de 2025, embora tenha havido um pequeno recuo de 0,19% na margem, com uma diminuição de 37.222 cabeças. O abate de bois e vacas também recuou, com queda 5,67% (5.041 cabeças) frente ao 2º trimestre e 16,46% (3.964 cabeças), respectivamente.

Bovinos

Enquanto isso, os novilhos e novilhas avançaram, com 351 (8,87%) e 99 cabeças (3,72%) cada. Mesmo assim, os bovinos somaram 8.555 cabeças a menos, variação negativa de 7,15%.

Já os suínos ampliaram a participação, com 2.395 cabeças a mais, aumento 12,85% em comparação ao período anterior. No total, o abatimento de animais caiu 43.382 unidades, igual a -0,22% em frente ao 2º trimestre de 2025.

De acordo com avaliação do IBGE, embora o frango represente a quase totalidade de atividades do setor, existe "forte dependência da indústria nessa criação específica, tornando-a mais vulnerável a riscos de doenças nas criações".



Pesquisa

O IBGE realiza trimestralmente as pesquisas estatísticas oficiais da conjuntura agropecuária, sendo uma delas a Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, a qual é divulgada desde o 1º trimestre de 2018. A próxima divulgação dos resultados completos, relativos ao 4º trimestre de 2025, será no dia 18 de março de 2026.