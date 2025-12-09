Produção industrial de Pernambuco recua em outubro e segue negativa no ano
Estado registra queda de 0,6% frente a setembro e mantém retração acumulada, mas alguns segmentos mostram reação na comparação anual, segundo dados do IBGE
Publicado: 09/12/2025 às 18:50
Indústria (Foto: Euler Júnior/EM/D.A Press/Arquivo)
A produção industrial de Pernambuco encerrou outubro com retração de 0,6 % em relação a setembro, já descontados os efeitos sazonais, segundo a Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM Regional) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em comparação com os demais estados, Pernambuco registrou a quarta maior queda entre os parques industriais avaliados pelo IBGE no recorte mensal.
Apesar do recuo, o desempenho da produção industrial pernambucana ficou 4,8 % acima do registrado em outubro de 2024, o que ameniza parte das perdas recentes. No acumulado de janeiro a outubro, porém, o setor industrial recuou 4,7% e, nos últimos 12 meses, manteve baixa de 2,1%.
Setores em alta
O avanço mais expressivo veio da fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, que cresceu 21,8% na comparação anual. O segmento reúne desde geradores e transformadores até motores, lâmpadas, eletrodomésticos e materiais de iluminação, com impacto direto tanto na infraestrutura energética quanto no consumo das famílias. A produção de veículos automotores, reboques e carrocerias também apresentou expansão relevante, com alta de 19,5% na mesma base de comparação.
Setores em queda
Na direção oposta, o pior resultado ficou com o grupo de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores, que registrou queda de 77% ante outubro do ano anterior. No acumulado dos últimos doze meses, a retração chega a 68,4%, indicando forte arrefecimento de encomendas. O conjunto engloba a construção de embarcações, veículos ferroviários, aeronaves, motocicletas, bicicletas e equipamentos correlatos, inclusive veículos militares.
Pesquisa
A PIM Regional acompanha desde a década de 1970 o comportamento de curto prazo das indústrias extrativas e de transformação. O levantamento contempla 17 unidades da federação com participação mínima de 0,5% no valor nacional da transformação industrial, além do agregado do Nordeste. A próxima divulgação está prevista para 14 de janeiro.