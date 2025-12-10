Fed reduz juros nos EUA em 0,25% pela terceira vez consecutiva

O novo corte deixa a taxa de juros na faixa entre 3,50% e 3,75%

O presidente do FED (Federal Reserve System, na sigla em inglês), Jerome Powell (foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

O Federal Reserve dos Estados Unidos (Fed, banco central) cortou, com divisão de opiniões, a taxa básica de juros em 0,25%, pela terceira vez consecutiva, por preocupações sobre o mercado de trabalho.

O novo corte deixa a taxa de juros na faixa entre 3,50% e 3,75%, em linha com as expectativas do mercado.

O banco central americano também elevou sua previsão de crescimento do PIB de 1,8% para 2,3% em 2026. Além disso, segundo os seus cálculos, a inflação ficará em 2,4% e a taxa de desemprego em 4,4% no fim do próximo ano.

O Fed adiantou que prevê também pelo menos mais uma redução da taxa de juros no ano que vem devido aos riscos que o mercado de trabalho enfrenta.

A divisão entre os 12 membros do comitê de política monetária do Fed ficou mais acentuada nesta votação, já que dois integrantes votaram a favor de manter os juros inalterados, enquanto outro queria uma redução maior.

As previsões do Fed para 2026 podem mudar na medida em que o governo federal divulgue os dados macroeconômicos cuja publicação teve que cancelar por causa do fechamento parcial, conhecido como "shutdown".

O Fed também tem um ano turbulento pela frente com a chegada de um novo diretor após a fim do mandato de Jerome Powell em maio, enquanto aumenta a pressão do presidente Donald Trump para que o banco central reduza ainda mais os juros.