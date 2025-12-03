Desconto superior a 97% em dívida no mutirão de renegociação do Procon

Consumidor consegue abater quase R$ 5,8 mil em débito no Procon-PE, que encerra amanhã a ação com fornecedores oferecendo condições especiais para a quitação de débitos

Mutirão de renegociação de débitos vai até esta quinta-feira (3) (Foto: Charles Arthur/Procon-PE)

Um mutirão de renegociação de dívidas promovido pelo Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor de Pernambuco (Procon-PE) garantiu um abatimento de 97,95% em um débito para um consumidor nesta quarta-feira (3). O caso envolveu a redução de uma dívida original de R$ 5.866,60 para o montante de R$ 120, conforme informou o órgão de defesa.

O órgão estadual promove o mutirão até esta quinta-feira (4), por ordem de chegada, das 8h até as 14h, na sede do Procon, localizada na Rua Floriano Peixoto, número 141, no bairro de São José, centro do Recife.

Nesta ação, poderão ser negociados débitos com os bancos Bradesco, Itaú, Santander e Caixa, Pan, além das operadoras Claro e Tim . Para negociar, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência, versões originais e cópias. Além disso, algum documento que comprove a dívida, a exemplo de contrato, fatura ou nota fiscal.

Alta procura

Para o consumidor que obteve o desconto recorde, a oportunidade permitiu um alívio imediato no orçamento. “Era uma dívida de quase R$ 6 mil, e agora vou pagar apenas R$ 120. Vou embora pagar logo isso, e me ver livre”, declarou o consumidor, que teve o nome preservado.

A ação tem apresentado grande procura para quem busca organizar a vida financeira e limpar o nome. O mutirão permite que os devedores negociem diretamente com as empresas, aproveitando os benefícios concedidos pelos fornecedores participantes.

Próximo mutirão

Na próxima semana, entre os dias 9 e 10, o órgão fara um novo mutirão. Nesta etapa, os consumidores poderão negociar dívidas relacionadas exclusivamente com a Compesa e a Neoenergia.