Procon-PE realiza mutirões de negociações de dívidas a partir da terça-feira (2)
Mutirão de acordos financeiros com várias instituições vai té a quinta-feira (4), na sede do Procon, no bairro de São José
Publicado: 02/12/2025 às 12:04
Mutirão de negociação de débitos começa nesta terça (2) (Foto: Camila Nascimento/Divulgação)
O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Pernambuco vai realizar um mutirão de negociação de dívidas, começando nesta terça-feira (2), até a quinta (5). O atendimento acontece por ordem de chegada, das oito horas da manhã até 14 horas, na sede do órgão, localizado na Rua Floriano Peixoto, número 141, no bairro de São José, centro do Recife.
Nesta ação, débitos com os bancos Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, Pan, e com as operadoras Claro e Tim poderão ser negociados. É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência, versões originais e cópias. Além disso, algum documento que comprove a dívida, a exemplo de contrato, fatura ou nota fiscal.
- Silveira diz que atrito entre governo e Senado por indicação de Messias é "pontual"
- Antonelli recebe ameaças após ultrapassagem de Norris no Catar; Mercedes denuncia à FIA
- CNH sem autoescola: entenda proposta do governo
- Yamal rejeita comparação com Messi: 'Quero seguir meu próprio caminho'
- Moradores da comunidade do Icauã relatam drama após incêndio: "Perdi tudo. Televisão, som, geladeira, feira, máquina"
Ainda em dezembro, entre os dias 9 (terça-feira) e 11 (quinta-feira), acontecerá um novo mutião do Procon, desta vez focado em débitos com a Compesa e a Neoenergia. O Procon-PE está vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência do estado.