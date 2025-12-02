Presidente Lula diz que Brasil está à frente na transição energética mundial

Lula afirmou que Brasil lidera transição energética global (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

Durante a inauguração da ampliação da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, nesta terça-feira (2), o presidente Lula destacou a liderança do Brasil em relação ao uso do combustível fóssil. Segundo ele, o Brasil já possui 53% de energia renovável, quando outros países como Estados Unidos, pretendem chegar a 40% de energia renovável em 2025.

“Os países ricos querem chegar a 40% de energia renovável em 2050, daqui a 25 anos. Nós temos que olhar para a cara deles e rir e dizer: ‘Enquanto vocês querem chegar a 40% de renovável em 2050, em 2025 o Brasil já tem 53% de energia renovável’”, disse.

O presidente destacou ainda a importância do país desenvolver um modelo para diminuir a utilização de combustível fóssil. Ele reforçou a relevância da Petrobras nesse processo de transição energética no país. “A empresa tem que utilizar parte do dinheiro que ganha para fazer a transição energética, porque haverá um dia em que não teremos combustível fóssil e vamos precisar de energia. A Petrobras pode ser a maior empresa do mundo em energia renovável no planeta”, afirmou.

Além de produzir o diesel com baixa emissão de enxofre, também está previsto dentro do investimento total da Petrobras, a criação de uma usina fotovoltaica, com capacidade para geração de 12 megawatts, 10% da energia necessária para abastecer a refinaria por mês. “Essa usina representa mais ou menos o consumo de uma cidade de 50 mil pessoas. Com essa usina, nós vamos liberar gás natural para o mercado”, disse a presidente da Petrobras, Magda Chambiard.

