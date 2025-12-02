Ampliação deve tornar Refinaria Abreu e Lima a segunda maior da Petrobras

Refinaria deve dobrar sua capacidade de processamento de petróleo até 2029, com a conclusão do trem 2 (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

A Refinaria Abreu e Lima (RNEST) deve dobrar sua capacidade até 2029, com a conclusão do trem 2, e deve se tornar a segunda maior da Petrobras no país, segundo o ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira. Com investimentos na ordem de R$ 12 bilhões da Petrobras, a ampliação da Refinaria foi anunciada nesta terça-feira (2) em cerimônia com a participação do presidente Lula, ministros e autoridades em Ipojuca.

Durante o evento, Silveira destacou que a conclusão do trem 2 da refinaria elevará o patamar da RNEST no país, que hoje tem capacidade para processar 130 mil barris de petróleo por dia. “Quando o trem 2 estiver operando, vamos dobrar a capacidade de refino, indo a 260 mil barris por dia. A Refinaria Abreu e Lima se tornará a segunda maior refinaria da nossa Petrobras. Como dizem as petroleiras e os petroleiros, defender a Petrobras é defender o Brasil. É uma empresa que só cresce e fortalece“, disse.

A presidente da Petrobras, Magda Chambiard, detalhou que, faz parte do planejamento estratégico da empresa, aprovado na semana passada, investimentos na ordem de US$ 109 bilhões para os próximos cinco anos (2026-2030). Segundo ela, com esses recursos, a expectativa da Petrobras é de aumentar em cerca de 400 mil por dia a capacidade de refino do petróleo no quinquênio.

Com a conclusão do trem 2, a expectativa é de que a Refinaria Abreu e Lima consiga abastecer 17% de toda a demanda nacional por diesel até 2029. A presidente da Petrobras também reforçou que a Refinaria vai proporcionar um acréscimo de produção de diesel S10, combustível de baixa emissão de enxofre, de 13 milhões de litros por dia a mais.

Segundo a presidente da Petrobras, cerca de 6 mil pessoas já foram contratadas para atuar na obra e a expectativa é de elevar esse número para 15 mil, no pico das intervenções

Retomada da Refinaria

Em seu discurso, o presidente Lula reforçou a sua atuação para a retomada da RNEST. “Tem dois presidentes que gostaram dessa empresa de verdade, o Getúlio que a criou em 1953 e eu que a ressuscitei em 2023”, pontuou.

O presidente também reforçou que a conclusão da ampliação da Refinaria deve refletir em desenvolvimento para o povo. “O dinheiro que a Petrobras consegue produzir neste país tem que ser transformado em benefício para o povo brasileiro. O benefício significa investimento e emprego. Emprego significa salário e dignidade do povo brasileiro. É por isso que nós estamos concluindo”, disse.

